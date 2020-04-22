Ось бизнеса: кто наиболее вложился в борьбу с коронавирусом

Семья Ярославского выделила на поддержку Харьковщины $13 млн. Еще $1,15 млн бизнесмен заплатил за 50 аппаратов ИВЛ, которые поставят в Украину из Германии. На $850 тысяч он уже купил 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. Еще около $1,2 млн направил на оплату продовольственных наборов и аптечек для харьковских пенсионеров.

Фондом владельца SCM было закуплено 200 аппаратов ИВЛ, оборудование для лечения осложнений COVID-19 и 300 тысяч экспресс-тестов. Последние уже переданы в фонд, созданный по инициативе президента. В середине апреля Фонд передал для больниц Донецкой области дополнительных 50 тысяч экспресс-тестов для выявления COVID-19.

Кроме 150 млн грн, которые выделили сразу, компания решила отдавать на борьбу с вирусом 1% от своего оборота — около 50 млн грн ежемесячно. В "Эпицентре К" уже заказали 150 аппаратов ИВЛ, а также оборудование для диагностики заболевания и интенсивной терапии в реанимационных отделениях. Кроме того, "Эпицентр К" передал Киеву 100 тысяч медицинских масок. Одесскому благотворительному фонду "Корпорация монстров" супруги Гереги передали 28 млн грн.

Компания выделила на борьбу с коронавирусом 150 млн грн. Почти 55 млн грн из них пошли в национальный фонд для нужд Минздрава. На остальные 95 млн грн было закуплено медоборудование, средства индивидуальной защиты и другие необходимые товары для больниц.

Компания выделила 55 млн грн на закупку тест-систем на выявление коронавируса в рамках общенациональной программы. На 45 млн грн приобрела необходимое медоборудование, средства индивидуальной защиты и материалы для больниц Днепра и области. Еще 14 млн грн было перечислено на приобретение 10 аппаратов ИВЛ.

Компания приобрела на 10 млн грн 12 ультрасовременных систем CFX96, которые позволяют оперативно диагностировать коронавирус. Пропускная способность систем — до 400 образцов в сутки. Совместно с Минсоцполитики Украины запустила масштабный благотворительный проект адресной помощи самым слабо защищенным категориям украинцев, которые получат около 580 тысяч наборов продуктов питания и товаров повседневного потребления.

Компания потратила 50 млн грн на наборы реагентов, с помощью которых можно будет протестировать миллион украинцев. Первая партия — 200 тыс. наборов реагентов для проведения ПЦР-тестов и диагностики COVID-19 — уже в Украине. Реагенты переданы 26 специализированным лабораториям Минздрава, которые работают во всех областях страны. Туда же отправят и вторую партию реагентов из 800 тысяч наборов.

Крупнейший производитель курятины взял под свое крыло Винницкую и Черкасскую области, где находятся две его птицефабрики — Винницкая и Мироновская. В эти регионы ушло по 15 и 14 млн грн соответственно. Кроме того, компания перечислила 55 млн грн в национальный Фонд противодействия коронавирусу.

Компания перечислила 10 млн грн на закупку и доставку передвижных рентген-аппаратов, а 60,2 млн грн — на приобретение стерильных защитных костюмов для медработников. Около 8 млн грн ушло на защиту для медперсонала, военнослужащих и продуктовые наборы для пожилых людей. Около 1 млн грн корпорация потратила на защитные средства для сотрудников.

Корпорация выделила $2,5 млн медучреждениям для борьбы с эпидемией коронавируса в Полтавской области и по всей Украине. Эти средства направят на закупку аппаратов ИВЛ, тестов на коронавирус и другого необходимого оборудования. Дальнейшую финансовую помощь компания будет предоставлять в зависимости от потребностей медучреждений.

На борьбу с коронавирусом телеком-оператор выделяет около 60 млн грн. Половину из этой суммы направит на благотворительную помощь — закупку медоборудования и средств защиты для врачей. Уже сейчас вместе с фондом "Твоя опора" компания купила 10 ИВЛ-аппаратов, 20 мониторов, отслеживающих состояние тяжелобольных пациентов, и расходные материалы на год. Более 50 тысяч медработников получили по 150 грн на свои бонусные счета. Почти 300 тысяч абонентов "Киевстар", которые на момент карантина оказались в роуминге, получили бонусы.

Вместе с благотворительным фондом "Корпорация монстров" и ключевыми представителями регионального бизнеса Одесчины наладили финансирование больниц. Антикризисный штаб в Одесской области за три недели собрал более 115 млн грн и обеспечил 24 больницы нужным оборудованием и индивидуальными средствами защиты. Почти половина из этой суммы — 46,4 млн грн — поступила от группы терминалов ТИС.

Группа компаний Neqsol Holding, которой принадлежит телеком-оператор "Vodafone Украина", выделила $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине. Средства планируется направить на приобретение оборудования, систем тестирования, препаратов, расходных материалов, необходимых для защиты врачей и лечения пациентов. "Vodafone Украина" также выделила 5 млн грн из собственного бюджета на закупку ИВЛ-аппаратов. Общая сумма помощи "Vodafone Украина" и Neqsol Holding составила 33 млн грн.

ПриватБанк выделил 1 млн евро на поставку больницам 28 аппаратов ИВЛ и другого необходимого для преодоления последствий эпидемии коронавируса оборудования. Первые четыре ИВЛ-аппарата уже установлены в больницах. Остальные будут доставлены в Украину в начале апреля и распределены по всем регионам. ПриватБанк в рамках программы "Дыши!" передал помощь медучреждениям Черновцов, Одессы, Киева и Лисичанска.

"Нова пошта" выделила 25 млн грн на закупку медоборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медучреждений страны. Медики получили рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмафереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазивным измерением гемодинамики, аппараты ИВЛ.

Компания закупает и передает медучреждениям оборудование, тесты, индивидуальные средства защиты, дезинфицирующие средства и другие необходимые материалы. Уже получили помощь 36 больниц в семи областях Украины. "Астарта" также приобрела 35 аппаратов ИВЛ и 5 кислородных концентраторов для больниц.

City One Development закупила и передала для медучреждений специальное оборудование на сумму 25 млн грн, а именно 8 аппаратов ИВЛ, аспираторы, мониторы пациента, костюмы индивидуальной защиты медперсонала, антисептические препараты, шприценасосы, тесты на определение коронавируса и многое другое. Всего передано 186 единиц медтехники и оборудования, более 3 тысяч единиц индивидуальной защиты для медиков и 5050 экспресс-тестов для определения COVID-19.

РГК закупила медоборудование, комплектующие к нему, средства защиты, а также материалы и медикаменты на 20 млн грн. В частности, компания приобрела аппарат ИВЛ и мониторы для уже имеющихся ИВЛ, 2 тысячи экспресс-тестов, 30 тысяч масок и респираторов FFP2, 5 тысяч специальных очков, около 5 тысяч халатов и спецкомбинезонов, около 3 тысяч наборов биозащиты, дезинфекционные растворы, а также топливо для автомобилей скорой помощи.

Международная группа компаний направила 20 млн грн на приобретение материалов и оборудования для предотвращения коронавируса во Львовской области и других регионах Украины. В ближайшее время будет доставлено профессиональное снаряжение для защиты медперсонала, а также специализированное оборудование для медучреждений.

Ukrlandfarming выделила около 20 млн грн на борьбу с COVID-19. Средства пошли в районные больницы, центры медицинской экстренной помощи, а также в областные больницы, где ведут деятельность предприятия компании.

Nestlé в Украине выделяет 20 млн грн медучреждениям Украины для приобретения медоборудования. Первые 700 продуктовых наборов от Nestle в Украине розданы в Волынской области пожилым людям и многодетным семьям.

"Нибулон" в рамках мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса вложила 17 млн грн в ремонтные работы и приобретение медоборудования, в частности, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний. В планах наладить новую кислородную сеть, которая обеспечит лечение 80 пациентов, доставить новые аппараты ИВЛ и смонтировать современную электрическую дезинфекционную камеру.

ОККО финансирует более 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Bolt, Uklon и Opti в 15 городах Украины. Компания также закупила 8 аппаратов ИВЛ для больниц Львовской области. В начале апреля компания ОККО передала больницам ОХМАТДЕТ во Львове и Киеве, а также Львовскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф средства индивидуальной защиты.

Корпорация открыла программу финансирования в размере 12 млн грн, которая включает помощь медучреждениям, профилактику и борьбу с коронавирусом, предоставление лекарственных средств, а также поддержку медработников.

Компания Biopharma передала лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины оборудование, которое определяет в полученных пробах наличие или отсутствие возбудителей коронавируса. Оборудование позволяет обработать до 100 образцов за 60 минут, что составит около 2 тысяч анализов в сутки.

Благотворительный фонд семьи Жебровских оплатил и ожидает поставку трех ИВЛ-аппаратов производства США ORICARE V8600, закупил цифровую ультразвуковую диагностическую систему Acclarix LX8 и оборудование для обустройства палат интенсивной терапии для больниц. Также при поддержке БФ для медиков будут пошиты 4 тысячи защитных костюмов из специального материала.

SoftServe выделил 10 млн грн для поддержки медучреждений в борьбе с пандемией коронавируса и передал два аппарата ИВЛ для нужд Львовской областной инфекционной больницы и Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова.

Руководитель благотворительного фонда "Здоровье для всех" Сергей Шевчук сообщил, что "Филип Моррис Украина" выделила 10 млн грн для борьбы с эпидемией коронавируса.

PM Foundation выделил 10 млн грн для нужд медучреждений. Поддержку получат 13 больниц в Киеве, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Ukravit передала дезинфицирующие средства собственного производства на более чем 10 млн грн медучреждениям, воинским частям, органам правопорядка и аграрным предприятиям.

Компания оказывает благотворительную помощь в виде инфузионных препаратов, антисептических средств, изделий медицинского назначения и аппаратов для небулайзерной терапии. На сегодня общая сумма уже распределенной помощи составила 7,8 млн грн.

Украинский офис компании EPAM Systems осуществляет благотворительный взнос в размере 5,5 млн грн в ЮНИСЕФ для противодействия распространению COVID-19. Также EPAM Ukraine выделяет около 1,5 млн грн на нужды медучреждений Киева, Львова, Харькова.

Благотворительный фонд Сергея Тигипко и группа ТАС выделили 7 млн грн для противодействия распространению COVID-19. Средства направили на помощь районным и областным медицинским учреждениям, нуждающимся в дополнительном финансировании, поставках неотложных лекарств, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

"Континентал Фармерз Групп" приобрела средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование (два аппарата ИВЛ, два кислородных концентратора и др). Большая часть уже доставлена медучреждениям на территории присутствия компании, еще часть оперативно передается на места по мере поступления заказов от поставщиков.

Генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко сообщил, что компания потратила 5,4 млн грн на борьбу с COVID-19. Средства пошли на закупку 8 тысяч защитных костюмов для врачей, трех аппаратов ИВЛ и восемь кислородных концентраторов для больниц Запорожской области. Кроме того, компания помогает пожилым людям и малоимущим семьям безалкогольной продукцией и присоединилась к проекту "Обед для медика", доставляя вместе с рестораном Il Molino обеды и квас врачам Александровской больницы Киева на период карантина.

Производитель средств защиты растений и микроудобрений выделил более 5 млн грн на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты для больниц Белой Церкви, где находятся производственные мощности компании, в частности, Белоцерковской городской больнице №3, которая является опорным медучреждением Киевской области. Компания передала цифровой рентгеновский аппарат Cybermobil Plus 30, уже закуплены и ожидается доставка трех ИВЛ VG70, трех мониторов пациента с функцией капнографии.

Сеть АЗК WOG и Фонд "Патриоты Волыни" приобрели для больниц Волыни четыре аппарата ИВЛ и гематологический анализатор. Также компания передала медучреждениям средства индивидуальной защиты медработников: 25 тысяч защитных масок, 20 тысяч специальных перчаток и дезинфекторы. Кроме того, WOG предоставил нефтепродукты для заправки автомобилей скорой помощи, которых будет достаточно на 20 тысяч выездов. На данный момент Фонд "Патриоты Волыни" и АЗК WOG выделили около 5 млн грн на помощь больницам.

Mastercard выделила 3 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, электрокардиографов, кислородных концентраторов и другого оборудования. Компания также приобрела на 1 млн грн 20 тысяч масок и 10 тысяч антисептиков для безопасных поездок с Uklon.

Компании "Энзим" и "Кормотех" приобрели за 4 млн грн 2 ИВЛ-аппарата Hamilton C3, генераторы кислорода, кардиомониторы, 500 экспресс-тестов на SARS-CoV-2, респираторы и спецкостюмы для медперсонала. Оборудование и средства защиты для медиков передадут трем львовским больницам.

MoneyVeo выделила на борьбу с коронавирусом 3 млн грн. Компания закупила для больниц аппараты ИВЛ и медицинские защитные щитки. Три американских аппарата ИВЛ экспертного класса будут поставлены в больницы Киева, Черновцов и Тернополя. Медицинские щитки уже отправлены в больницы Борисполя и Винницы.