Бизнес 1 час назад

АМКУ разрешил инвесткомпании Dragon Capital купить сайты Finance.ua и Minfin.com.ua

Разрешение Dragon Capital предоставлено на приобретение акций компании Treeum Holdings Limited, которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании

Фото: скриншот видео YouTube Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

23 ноября Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил инвестиционной компании Dragon Capital на приобретение более 50% акций компании Treeum Holdings Limited, которая является владельцем изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и " Мульти.Юа ".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (город Никосия, Кипр) на приобретение акций компании Treeum Holdings Limited (город Ларнака, Кипр), которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании", — говорится в сообщении.

По информации, размещенной на сайте холдинга, Treeum — это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнения и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадок по обмену валют, содержатся рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.

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Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Конечным бенефициаром в Госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Напомним, 20 декабря 2019 года компании группы Dragon Capital вместе с частным инвестором подписали соглашение о приобретении 100% акций "Идея Банк" (г. Львов) в Getin Holding S.A. (Польша).

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что польский Getin Holding S.A. и Dragon Capital близки к подписанию соглашения о продаже "Идея Банка". Поляки хотят продать банк почти за 60 млн долларов.

В июне этого года сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций Идея Банка у польского Getin Holding S.A. была разорвана.

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