Украинцы тратят почти 40% на еду и 7,5% на алкоголь и наркотики. На культуру — 3%

За первый квартал 2021 года украинцы потратили 831,5 млрд грн. Большую часть этой суммы — на еду и безалкогольные напитки.

Об этом говорится в исследовании конечных потребительских расходов домашних хозяйств по целям, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Сумма расходов выросла на 4,4%, или почти на 36,6 млрд грн. Наибольшей статьей расходов за квартал была "Продукты питания и безалкогольные напитки" — 39,5%. Вторую строчку в списке расходов украинцев занимают "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива". За коммуналку украинцы отдают 18% своего заработка. На алкоголь, сигареты и наркотики уходит 7,5%, и это почти третий результат — больше тратится только на транспорт (7,9%).

В списке данных Госстата значатся также "Здравоохранение" (6,1%), "Одежда и обувь" (4,5%), "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" (3,4%), "Отдых и культура" (3,0%), "Связь" (2,5%), "Рестораны и отели" (2,3%), "Образование" (1,5%), "Разные товары и услуги" (3,8%).

Напомним, ранее в Национальном банке Украины объяснили, почему инфляция в мае 2021 года подскочила до 9,5% в годовом измерении.

По данным НБУ, вследствие устойчивого потребительского спроса ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,4% год к году). Быстрее дорожали фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника, а медленнее — одежда, обувь, товары для личного ухода, компьютерная техника.