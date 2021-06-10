Экономика 1 час назад

Нацбанк назвал причины ускорения инфляции в Украине до 9,5%

Больше всего подорожали топливо, административно регулируемые услуги и обработанные продовольственные товары

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

В Национальном банке объяснили, почему инфляция в Украине в мае 2021 года подскочила до 9,5% в годовом измерении.

Об этом сообщается в комментарии регулятора.

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Так, до 11,2% в годовом измерении ускорились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары, особенно на подсолнечное масло и продукты его переработки.

Также увеличение затрат на сырье и энергию привело к повышению цен на хлеб, макаронные, кондитерские изделия и мясные продукты.

Повышение стоимости услуг ускорилось на 8% г/г. Быстрее всего — на услуги предприятий общественного питания, культуры и отдыха, аренды, содержания и ремонта жилья.

Кроме того, подорожали услуги такси из-за повышения цен на топливо.

По данным НБУ, вследствие устойчивого потребительского спроса ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,4% г/г). Быстрее дорожали фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника, а медленнее — одежда, обувь, товары для личного ухода, компьютерная техника.

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В то же время снижались темпы роста цен на сырые продукты питания — до 7,1% г/г. Стремительнее дешевел картофель, а лук оставался вдвое дешевле, чем в прошлом году. Медленнее дорожали яблоки и яйца из-за исчерпания эффекта низкой базы сравнения.

Хотя подорожание некоторых сырых продуктов ускорилось. Так, значительно повышались цены на мясо вследствие увеличения стоимости кормов. Сокращение производства вместе с повышением мировых цен обусловило подорожание молока.

А еще увеличились темпы роста административно регулируемых цен (до 17,3% г/г).

Стоимость природного газа для населения стремительно увеличилась из-за повышения мировых цен и низкой базы сравнения.

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Ускорилось также подорожание транспортных услуг, прежде всего, из-за увеличения расходов на топливо и оплату труда.

Рост стоимости топлива ускорился (до 37,4% г/г). Это связано с повышением мировых цен на нефть и с сохранением высокого спроса со стороны населения, объяснили в Нацбанке.

Как отмечается, в течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться, прежде всего, из-за высоких мировых цен, в частности, на энергоносители и продовольственные товары.

Напомним, в мае 2021 года инфляция в годовом измерении подскочила до 9,5% после 8,4% в апреле.

В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года, прежде всего, из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

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