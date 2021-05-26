Украина выходит на устойчивое восстановление экономики — Шмыгаль

Уже во втором квартале 2021 года (апрель-июнь) Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 мая, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
По его словам, экспорт украинской продукции за первые 4 месяца 2021 года вырос почти на 20%, или на $3 млрд, по сравнению с 2020 годом.
"За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности, в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат, и она будет усилена, в частности, через активную работу Экспортно-кредитного агентства", — заверил глава правительства.
Он добавил, что положительная динамика восстановления украинской экономики наблюдается и в финансовой деятельности средних и крупных компаний.
Шмыгаль уточнил, что в первом квартале 2021 года финансовые результаты таких компаний — одни из лучших за последние 5 лет.
Также сообщается, что правительство утвердило порядок использования денег для строительства инспекционных постов на границе. Указано, что эта программа направлена на улучшение доступа украинских малых и средних аграриев на мировые рынки.
Бюджет проекта — 75 млн грн. Деньги, в частности, будут направлены на создание системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.
"Это означает, что любой украинский фермер сможет зайти на соответствующий сайт и там посмотреть требования к своей продукции на любом иностранном рынке, куда он планирует поставлять свои товары", — пояснил Шмыгаль.
Напомним, за I квартал 2021 года крупные и средние предприятия Украины в целом получили 166 млрд грн прибыли. За аналогичный период 2020 года они понесли убытки на 4,9 млрд грн.
При этом за 2020 год крупные и средние предприятия Украины в целом получили 264,4 млрд грн прибыли, что на 40,8% меньше, чем за 2019 год.
Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1% и в 2022 году — с 4,3% до 3,8%.