Украина выходит на устойчивое восстановление экономики — Шмыгаль

Уже во втором квартале 2021 года (апрель-июнь) Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 мая, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По его словам, экспорт украинской продукции за первые 4 месяца 2021 года вырос почти на 20%, или на $3 млрд, по сравнению с 2020 годом.

"За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности, в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат, и она будет усилена, в частности, через активную работу Экспортно-кредитного агентства", — заверил глава правительства.

Он добавил, что положительная динамика восстановления украинской экономики наблюдается и в финансовой деятельности средних и крупных компаний.

Шмыгаль уточнил, что в первом квартале 2021 года финансовые результаты таких компаний — одни из лучших за последние 5 лет.

Также сообщается, что правительство утвердило порядок использования денег для строительства инспекционных постов на границе. Указано, что эта программа направлена ​​на улучшение доступа украинских малых и средних аграриев на мировые рынки.

Бюджет проекта — 75 млн грн. Деньги, в частности, будут направлены на создание системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

"Это означает, что любой украинский фермер сможет зайти на соответствующий сайт и там посмотреть требования к своей продукции на любом иностранном рынке, куда он планирует поставлять свои товары", — пояснил Шмыгаль.

Напомним, за I квартал 2021 года крупные и средние предприятия Украины в целом получили 166 млрд грн прибыли. За аналогичный период 2020 года они понесли убытки на 4,9 млрд грн.

При этом за 2020 год крупные и средние предприятия Украины в целом получили 264,4 млрд грн прибыли, что на 40,8% меньше, чем за 2019 год.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1% и в 2022 году — с 4,3% до 3,8%.