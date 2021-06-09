Годовая инфляция в Украине в мае ускорилась до 9,5%: что подорожало больше всего

Рост потребительских цен в Украине по итогам мая 2021 года до 9,5% в годовом выражении, относительно апреля составил 1,3%, а относительно декабря 2020 года — 6,1%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики. В свою очередь, базовая инфляция в мае по сравнению с апрелем составила 0,7%, а с начала года — 3,9%.

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В мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 14,5% и 6,8%) за месяц подорожали фрукты и подсолнечное масло. На величины до 1,8% выросли цены на мясо и мясопродукты, макаронные изделия, рис, масло, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 17,5% подешевели яйца, а на 0,5% — овощи.

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В то же время в годовом исчислении подсолнечное масло подорожало на 75,2%, а сахар — на 67,2%. Яйца подорожали на 34,4%, а хлеб — на 16,6%. При этом овощи за год подешевели на 13,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за май повысились на 0,7% (за год — на 9,3%), что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,9% произошел почти исключительно за счет повышения цен на природный газ на 14,6%. При этом за год газ подорожал для украинцев в среднем в 2,62 раза.

Цены на проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте выросли за месяц на 3,0% и 1,7% соответственно, а относительно мая 2020 года — на 12% и 7%. Стоимость горюче-смазочных материалов за месяц выросла лишь на 1%, однако в целом за прошедший год — сразу на 37,4%.

Напомним, что Кабинет министров прогнозирует в 2022 году инфляцию в 6,2%, в 2023 — 5,3%, а в 2024 — на уровне 5%.