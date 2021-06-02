Экономика 30 минут назад

Кабмин прогнозирует рост ВВП в 2022 году на 3,8%, а в последующие годы — на 4,7% и 5%

Инфляцию в следующем году правительство ожидает на уровне 6,2%, а в 2023 — 5,3%

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров 31 мая одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Об этом сообщает Министерство экономики, ставшее соавтором документа при участии Министерства финансов, Министерства социальной политики и других органов.

Постановлением предусмотрено, что в 2022-2024 годах развитие экономики будет происходить по траектории ускорения экономического роста. Так, самыми высокими темпами будет расти инвестиционный спрос и усиливаться роль банковского кредитования в финансировании инвестиционных проектов.

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Государственные программы финансовой помощи, развитие жилищного лизинга и создание надлежащей инфраструктуры на рынках капитала будут стимулировать развитие бизнеса и инвестиций в экономике Украины, отмечают в ведомстве.

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Кроме того, предполагается оживление экспорта украинских товаров и услуг на внешние рынки. Так, отмечается, что правительство содействовать этому путем создания механизмов страхования, перестрахования и обеспечения; уменьшения пошлин на украинскую продукцию на ключевых рынках через соглашения о зонах свободной торговли и их обновление; а также использования возможностей Всемирной торговой организации для снятия антидемпинговых и защитных пошлин, которые распространяются на украинскую продукцию.

Мероприятия правительства также будут направлены на рост доходов населения и снижение безработицы через стимулирование развития предпринимательства и малого и среднего бизнеса.

Так, по базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году.

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Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) прогнозируется на уровне 106,2% в 2022 году, 105,3% в 2023 году и 105% в 2024 году.

Увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников ожидается на уровне 4,4% в 2022 году, на 6,1% в 2023 году и на 5,6% в 2024 году;

Уровень безработицы в 2022 году правительство прогнозирует в 8,5%, в 2023 году — 8%, а в 2024 году — 7,8%;

Рост экспорта товаров и услуг ожидается на уровне 6,5% в 2022 году с последующим наращиванием темпов роста до 7,7% в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.

Отмечается, что прогноз разработан по базовому, наиболее вероятному сценарию, основанному на анализе развития экономики в 2020 году, текущей экономической ситуации, сложившейся в результате пандемии Covid-19, его последствий для Украины и мира, а также предположениях, учитывающих влияние внешних и внутренних факторов в перспективе.

Напомним при этом, что прогноз роста ВВП на текущий год Кабмин недавно ухудшил с 4,6% до 4,1%. В первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года реальный ВВП Украины упал на 2%.

Источник фото: Depositphotos

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