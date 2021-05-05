Экономика 1 час назад

Чистый отток инвестиций из Украины составил более $300 млн в первом квартале 2021 года

Отток прямых иностранных инвестиций из Украины продолжается второй год подряд

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за январь — март 2021 года оценен в $301 млн, в том числе отрицательные реинвестированные доходы — $141 млн.

Отток инвестиций продолжается второй год подряд, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) составили $307 млн. Чистые погашения по кредитам прямого инвестора составили $430 млн.

Напомним, чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине за 2020 год составил $868,2 млн. Таким образом, отток ПИИ из Украины наблюдался впервые с 2015 года.

При этом сводный платежный баланс Украины за 2020 год сформировался с профицитом $2 млрд. Это — в три раза меньше, чем в 2019 году ($6 млрд).

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Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в 2020 году составлял $4,6 млрд (в 2019 году чистый приток составил $10,1 млрд) и обусловливало преимущественно операциями частного сектора.

Ранее стало известно, что эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров в Украине, направили президенту Украины и Минюсту уведомление об инвестиционном споре с требованием возмещения $750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Также сообщалось, что в ЕБРР хотят вложить в Украину €1 млрд в 2021 году, прогнозируя рост ее ВВП на 3%.

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