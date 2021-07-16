Рада назначила нардепа Монастырского министром внутренних дел (ВИДЕО)

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. За соответствующий проект постановления №5782, внесенный в парламент утром в пятницу, 16 июля, проголосовал 271 депутат.

В частности, проголосовали "за" 231 депутат от "Слуги народа", 14 — из группы "За будущее", 16 — из группы "Доверие", а также 10 внефракционных. Присутствовавшие при голосовании депутаты от "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" воздержались, а "Оппозиционная платформа — За жизнь" в голосовании не участвовала.

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После этого, как и требует закон, Монастырский досрочно сложил полномочия депутата Рады. Это решение поддержали 340 нардепов. Новоназначенный министр также принял присягу члена правительства.

Монастырский родился в 1980 году в Хмельницком. В 2006 году закончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, является кандидатом юридических наук. Был главой отдела по вопросам законопроизводства и научных экспертиз научно-исследовательской части Хмельницкого университета управления и права.

В 2007 году работал юристом в компании Hillmont Partners, в 2009-м — в Global Ties KC, а с 2015 по 2017 год — в компании "Лигал Консалтинг". Также является сооснователем и членом правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру", а в 2013 году был признан лучшим волонтером года по результатам Национального конкурса "Волонтер года".

Политическую карьеру начал в 2002 году, когда стал помощником-консультантом нардепа Виталия Олуйко от фракции "Народной партии". С 2014 года был помощником-консультантом депутата Рады от "Народного фронта" Антона Геращенко, являющегося соратником Арсена Авакова и ныне занимающего должность заместителя министра внутренних дел.

С 2015 по 2019 год Монастырский также работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной системы Аналитического центра "Украинский институт будущего". В 2019 года Монастырского представили как эксперта команды кандидата в президенты Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы.

В 2019 году он баллотировался в Раду, будучи 19-м номером в списке "Слуги народа", а избравшись, возглавил парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.