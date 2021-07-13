Аваков подал в отставку, парламент может его уволить 15 июля

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во вторник, 13 июля 2021 года, написал заявление об отставке.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел", — говорится в его заявлении.

При этом Аваков поблагодарил команду МВД за годы совместной работы.

"Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!" — написал он.

При этом стало известно, что Верховная Рада может рассмотреть отставку главы МВД уже на заседании 15 июля.

"В четверг ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова", — сообщает со ссылкой на собственные источники УНН.

Перед этим собеседники агентства "РБК-Украина" в парламенте говорили, что вечером 13 июля может состояться закрытое заседание фракции "Слуга народа", посвященное кадровым вопросам. Одним из них может стать отставка Авакова.

Причем источники среди высших чиновников государства на вопрос об отставке министра внутренних дел дали уклончивые ответы, не подтвердив, но и не опровергнув такую возможность.

Тем временем директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что вместе с Аваковым могут уволить также генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Минюста Дениса Малюську.

"Пакетом в отставку уходят Аваков, Венедиктова и Малюська, как вам такое?" — написал он на своей странице в Facebook.

Однако пока нет каких-либо официальных подтверждений этой информации.

Как известно, Арсена Авакова назначили министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года и переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он стал одним из двух министров правительства Владимира Гройсмана, который остался в Кабмине при новой власти, и кто сохранил свою должность и в новом Кабмине уже Дениса Шмыгаля.

Напомним, на майской пресс-конференции президент Зеленский заявлял, что поднимет вопрос отставки Авакова, если выяснится, что фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета преследуют незаконно.

На сегодня все три фигуранта находятся не под стражей, меры пресечения им смягчили, поскольку на данной стадии суд не видит необходимости в удерживании их в СИЗО.

Напомним, под зданием Офиса президента неоднократно проходили акции протеста с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

В частности, активисты заявляли об отсутствии расследований нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.