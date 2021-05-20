Политика 60 минут назад

"Я буду серьезно говорить с Аваковым. И он это знает" — Зеленский о деле Шеремета

Президент заверил, что он не вмешивается в деятельность судов и правоохранительных органов, но следит за этим делом

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что если подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, известный под творческим псевдонимом Riffmaster, будет признан невиновным, то он будет предлагать министру внутренних дел Арсену Авакову покинуть пост.

Об этом он сказал 20 мая на пресс-конференции.

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"Я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться. И он это знает", — сказал президент.

Зеленский добавил, что он не вмешивается в деятельность судов и правоохранительных органов, но следит за этим делом.

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"Я знаю, что происходит. Мне не все равно. Доказательств стопроцентных, что они виноваты или невиновны, нет сейчас", — сказал глава государства.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева на заседании 30 апреля сменил меру пресечения музыканту Андрею Антоненко, подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

По версии следствия, именно Антоненко являлся организатором убийства Шеремета. В СИЗО он был отправлен еще в декабре 2019 года, когда руководство МВД заявило о раскрытии преступления и назвало вероятных виновных. Таким образом, Антоненко пробыл в заключении более года и четырех месяцев.

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Всего в убийстве официально подозреваются трое лиц: кроме Антоненко, это детский кардиохирург и военный медик Юлия Кузьменко (ныне находится под домашним арестом с августа прошлого года), а также якобы помогавшая им военная медсестра Яна Дугарь (находится на свободе под личным обязательством). Никто из них свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Напомним также, что Кузьменко, несмотря на домашний арест, баллотировалась от "Евросолидарности" на выборах депутата Рады в округе №50 на Донбассе и заняла третье место.

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