Дело Шеремета: подозреваемую Кузьменко отпустили под домашний арест

Киевский апелляционный суд отпустил подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест.

Об этом во вторник, 11 августа, сообщает "Радио Свобода".

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Известно, что 16 июля суд первой инстанции продлил арест Кузьменко до 13 сентября. Ее удерживали под стражей с декабря 2019 года.

Напомним, журналист "Украинской правды" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

Сейчас среди подозреваемых в причастности к его убийству — сержант Сил специальных операций Андрей Антоненко (Riffmaster), военный медик Яна Дугарь и волонтер Юлия Кузьменко.

В свою очередь они заявляют о непричастности к убийству.

Следствие по заказчикам и организаторам этого преступления продолжается.

На данный момент Дугарь находится на свободе после выплаченного за нее залога, Антоненко пока остается под арестом.

Как сообщалось, 17 июля 2020 года Печерский районный суд Киева продлил еще на 2 месяца меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.