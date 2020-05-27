Дело Шеремета: как движется резонансное расследование

Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета военная медсестра Яна Дугарь освобождена от ночного домашнего ареста под залог — волонтеры собрали необходимые для этого 168 160 гривен.

Согласно решению Печерского районного суда Киева, кроме залога к Дугарь будут применены личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать за границу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия. Меру пресечения для еще двоих подозреваемых в убийстве Шеремета суд продлил — музыкант-спецназовец Андрей Антоненко и детский хирург Юлия Кузьменко будут находиться под стражей до 23 июля.

Delo.ua рассказывает о том, что еще известно о резонансном деле.

Завершение расследования и новые подозрения

22 мая стало известно, что Главное следственное управление Национальной полиции изменило подозрения фигурантам "дела Шеремета", добавив в него еще две статьи. В частности, помимо совершения группового умышленного убийства (часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины), всех их подозревают в незаконном хранении взрывчатки (часть 1 статьи 263 УК) и умышленном уничтожении имущества путем взрыва (часть 2 статьи 194 УК).

Как отмечают адвокаты, в тексте подозрения также были изменены мотивы преступления. Так, раньше следствие считало, что Антоненко совершил преступление, "увлекшись ультранационалистическими взглядами, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая свои действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям … решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича".

В измененном тексте подозрения, по словам его адвоката Леонида Маслова, говорится, что "неустановленные лица, действуя исходя из личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста".

"Эти неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 части 2 статьи 115 УКУ — корыстный или заказной мотив). Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок, — написал об измененном тексте подозрения Маслов. — Теперь они уничтожили машину Subaru и при неизвестных обстоятельствах хранили неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще две статьи в обвинение".

Позднее следствие выделило материалы относительно Кузьменко, Антоненко и Дугарь в новое производство, а досудебное расследование было завершено.

Напомним, следствие считает, что ночью накануне гибели Шеремета, Кузьменко и Антоненко заложили самодельное взрывное устройство в автомобиль Subaru, который принадлежал собственнице издания "Украинская правда" Алене Притуле и на котором ездил Павел Шеремет. Яне Дугарь вменяют проведение разведки накануне. Все трое подозреваемых свою причастность к убийству журналиста отрицают.

Меры пресечения

25 мая Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения Яне Дугарь. С 12 декабря 2019 года, после предъявления первых подозрений, она находилась под домашним арестом по месту службы в Новомосковске Днепропетровской области — сначала под круглосуточным, потом под ночным. Новая мера пресечения, предусмотренная судом, — залог в размере 168 160 гривен и личные обязательства: являться на судебные заседания, не выезжать за границу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия. Как сообщил адвокат Дугарь Виталий Коломиец, нужную сумму удалось собрать за три часа.

Мера пресечения для Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко осталась неизменной — они оба будут находиться под стражей до 23 июля. Отметим, что под арестом они находятся с 12 декабря 2019 года.

Напомним, что что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, в котором он находился. Взрыв произошел в 7:45 в Киеве, на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации легкой атлетики Игорем Гоцулом. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля.

12 декабря 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу убийства Павла Шеремета. Вскоре полиция дала брифинг, на котором правоохранители назвали 5 подозреваемых по делу Шеремета. Это — военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург в "Охматдете" Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и супруги-ветераны войны на Донбассе Инна и Владислав Грищенко, известные под прозвищами "Пума" и "Буча". При этом официально подозреваемыми стали только первые три.