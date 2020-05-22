Полиция завершила расследование в деле Шеремета — адвокат

Полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом заявил адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Тарас Безпалый, сообщает "Украинская правда".

"Сейчас сообщают о завершении досудебного расследования. Сегодня вынесли постановление, материалы относительно Кузьменко, Антоненко, Дугарь выделили в новое производство и сразу объявили о завершении досудебного расследования", — рассказал Безпалый.

По состоянию на 16:15 адвокат отметил, что входит в изолятор временного содержания к подзащитной, где ему должны вручить соответствующие документы. Детали о завершении следствия пообещал предоставить позже.

Адвокат другой подозреваемой, Яны Дугар, также подтвердил, что в ближайшее время им должны сообщить о завершении расследования.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.

Расследование убийства Шеремета чиновники публично называли "делом чести", но более 3,5 лет, несмотря на многочисленные экспертизы, допросы более 1 тысячи человек, изъятие видео с камер наблюдения объемом более 150 терабайт, по делу об убийстве Шеремета не было ни одного официального подозреваемого.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу убийства Павла Шеремета. Вскоре полиция дала брифинг, на котором правоохранители назвали 5 подозреваемых по делу Шеремета.

Это — военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург в "Охматдете" Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и супруги-ветераны войны на Донбассе Инна и Владислав Грищенко, известные под прозвищами "Пума" и "Буча".

При этом официально подозреваемыми стали только первые три. 13 декабря суд избрал им меры пресечения: Дугарь отправили под круглосуточный арест, а Кузьменко и Антоненко — под стражу. Грищенко не стали подозреваемыми по делу Шеремета, поскольку сейчас они фигурируют лишь как лица, которые могут владеть определенной информацией.

Следствие считает, что организатором убийства Шеремета был Антоненко. Якобы увлекшись радикальными националистическими настроениями, он решил создать организованную вооруженную группировку, чтобы совершить убийство Павла Шеремета. Антоненко приобщил к группе Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Последняя, ​​по версии следствия, "проводила разведку" возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления. Кузьменко же, по версии следствия, непосредственно закладывала взрывчатку под машину.

Кроме того, 22 мая не состоялось судебное заседание по мере пресечения Кузьменко. Защита просила отменить ее арест, однако суд перенесли на 27 мая. Причина — не явились прокуроры, не доставили подозреваемую, не обеспечили связь с ней.