Рябошапка: Ранее доказательств по делу Шеремета хватало, а теперь — нет

Доказательств следствия для начала уголовного преследования подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета на тот момент было достаточно. Но на нынешнем этапе стороне обвинения необходимо собрать дополнительные доказательства. Об этом в кулуарах форума "На пути к Вильнюсу" заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент Delo.ua.

"Подозрения качественные. Доказательств для того, чтобы начать уголовное преследование, было достаточно на тот момент", — сказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что подозрения фигурантам дела были признаны судом обоснованными. Однако, на сегодня, по словам Рябошапки, следствию необходимо собрать дополнительные доказательства.

"Для того, чтобы передать дело в суд — а это следующий этап, — необходимо собрать дополнительное количество доказательств. Сейчас следствие именно над этим работает", — сказал он.

Ранее же президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители, как минимум, извинятся, если не хватит доказательств.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: военную медсестру Яну Дугарь, волонтеров Юлию Кузьменко и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи назвали попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4-5 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко и Антоненко на 2 месяца и принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы. 20 февраля суд оставил избранные меры пресечения для всех троих без изменений.

Как известно, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины в Киеве — его убийство расследовали более 3,5 лет.