Политика 50 минут назад

Если по делу Шеремета не хватит доказательств, силовики как минимум извинятся — Зеленский

Президент допускает ошибочность действий правоохранителей в деле убийства Павла Шеремета

Если по делу Шеремета не хватит доказательств, силовики как минимум извинятся — Зеленский Если по делу Шеремета не хватит доказательств, силовики как минимум извинятся — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: ZumaTASS

Президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители как минимум извинятся, если не хватит доказательств по "делу Шеремета".

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В часности, отвечая на вопрос, не жалеет ли он о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования, он сказал:

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"Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".

В то же время, по словам Зеленского, "если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум".

При этом глава государства добавил: "Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это — военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Как известно, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины в Киеве.

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