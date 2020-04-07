В Генеральной прокуратуре рассказали, когда будут результаты по делу Шеремета

Результаты по делу убийства журналиста Павла Шеремета будут через два месяца.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Я думаю, что виден конец (делу Шеремета — Delo.ua). И эти два месяца, которые были предоставлены дополнительно... Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится ли он нам, или не понравится. Но это уже будет результат", — подчеркнула она.

По словам Венедиктовой, предавать широкой огласке материалы дела, пока она не вышло из суда, было неправильно. "Можно я сейчас скажу просто как человек? Мне кажется, что не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда. Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и что оно будет — будем видеть", — подытожила генеральный прокурор.

Справка: журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы. Расследование убийства Шеремета чиновники публично называли "делом чести", но более 3,5 лет, несмотря на многочисленные экспертизы, допросы более 1000 человек, изъятие видео с камер наблюдения объемом более 150 терабайт, по делу об убийстве Шеремета не было ни одного официального подозреваемого.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу убийства Павла Шеремета. Вскоре полиция дала брифинг, на котором правоохранители назвали 5 подозреваемых по делу Шеремета. Это — военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург в "Охматдете" Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и супруги-ветераны войны на Донбассе Инна и Владислав Грищенко, известные под прозвищами "Пума" и "Буча".

При этом официально подозреваемыми стали только первые три. 13 декабря суд избрал им меры пресечения: Дугарь отправили под круглосуточный арест, а Кузьменко и Антоненко — под стражу. Грищенко не стали подозреваемыми по делу Шеремета, поскольку сейчас они фигурируют лишь как лица, которые могут владеть определенной информацией.

Следствие считает, что организатором убийства Шеремета был Антоненко. Якобы увлекшись радикальными националистическими настроениями, он решил создать организованную вооруженную группировку, чтобы совершить убийство Павла Шеремета. Антоненко приобщил к группе Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Последняя, ​​по версии следствия, "проводила разведку" возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления. Кузьменко же, по версии следствия, непосредственно закладывала взрывчатку под машину.