Дело Шеремета: суд оставил в СИЗО подозреваемых Антоненко и Кузьменко

Печерский районный суд Киева продлил еще на 2 месяца меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Последнюю оставили под домашним арестом, отменив частично ограничения, а двух других — оставили под стражей, сообщил адвокат Антоненко Станислав Кулик в комментарии hromadske.

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По его словам, решение суд огласил около 2:00 17 июля. Прокуратура просила продлить меру пресечения, обращая внимание на риски побега подозреваемых, давление на свидетелей, на следствие, уничтожение или искажение вещественных доказательств.

В то же время, сторона защиты возражала, называя ходатайство и подозрения необоснованными, а риски — недоказанными.

"Очевидно, что судья был предвзятым, не принял во внимание ряд нарушений, на которые мы ссылались. После того, как были выслушаны выступления стороны обвинения и возражения защиты, также выслушали людей, которые хотели взять Антоненко на поруки. Однако это все было проигнорировано", — рассказал Кулик.

В судебном заседании впервые за время задержания Юлия и Андрей находились в одном боксе, а также присутствовали активисты. Родные подозреваемых публиковали фото, подчеркивая очевидную разницу в росте.

В то же время адвокат Антоненко отметил, что об этом они всегда заявляли в суде. Однако ранее прокурор по делу Сергей Зузак, который вышел из процесса, отмечал, что в результатах экспертизы говорилось о разнице в росте. Впрочем, он добавил, что экспертиза КНИИСЭ указала о том, что определить рост при таких условиях на видео невозможно, а та, которая указала на разницу — была проведена МВД.

Адвокат Кулик также отметил, что сторона обвинения просит суд ограничить время на ознакомление с материалами дела стороне защиты, данный вопрос должен был рассматриваться в Печерском суде.

"По их мнению, сторона защиты слишком медленно знакомится с материалами дела. Они просят ограничить до 10 дней со дня принятия. Мы считаем, что это определенное давление на защиту. Хотя мы уже ознакомились почти со всеми материалами дела. Почему говорю "почти"? Потому что есть еще материалы, на которые ссылается сторона обвинения, но нам их не предоставляли. Например, это материалы экспертизы", — сказал адвокат.

По словам защитника, в деле о подозреваемых исполнителей пока 38 томов, а также достаточное количество часов видео и около 300 тысяч электронных файлов.

Вскоре стало известно, что Печерский суд Киева ограничил стороне защиты время на ознакомление с материалами дела до 14 августа. После этого прокуратура или закроет производство или сформирует обвинительный акт, который передаст в суд.

Как сообщалось, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу убийства Павла Шеремета. Вскоре полиция дала брифинг, на котором правоохранители назвали 5 подозреваемых по делу Шеремета.

Это — военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург в "Охматдете" Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и супруги-ветераны войны на Донбассе Инна и Владислав Грищенко, известные под прозвищами "Пума" и "Буча".

При этом официально подозреваемыми стали только первые три. 13 декабря суд избрал им меры пресечения: Дугарь отправили под круглосуточный арест, а Кузьменко и Антоненко — под стражу. Грищенко не стали подозреваемыми по делу Шеремета, поскольку сейчас они фигурируют лишь как лица, которые могут владеть определенной информацией.

21 мая 2020 года подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко — изменили подозрения на исполнителей, из которых исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

22 мая адвокаты сообщили о том, что Национальная полиция завершила досудебное расследование по троим подозреваемым. Материалы дела планируют передать в суд.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.