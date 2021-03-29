Политика 20 минут назад

Депутатом Рады от округа №50 избрали мэра Доброполья

Второе место занял адвокат Шария, третье — подозреваемая в убийстве Шеремета

Андрей Аксенов. Фото: скриншот видео с канала партии "Порядок" Андрей Аксенов. Фото: скриншот видео с канала партии "Порядок"
Андрей Аксенов. Фото: скриншот видео с канала партии "Порядок"

Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов, баллотировавшийся от партии "Порядок", победил на довыборах депутата Верховной Рады от одномандатного округа №50, прошедших 28 марта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам, полученным со всех 112 избирательных участков округа, Аксенов набрал 65,5% голосов. Второе место на выборах с результатом в 13% занял адвокат Валентин Рыбин, баллотировавшийся от Партии Шария.

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Третье место с 6,7% получила кандидат от "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко, четвертое с 4,1% — Виктория Шилова, баллотировавшаяся от партии "Держава".

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Глава Покровской райадминистрации Андрей Бондаренко ("Слуга народа") получил лишь 3%, Надежда Масло ("Оппозиционный блок") — 2,9%, Лариса Ревва ("Батькивщина") — 1,7%, самовыдвиженец Николай Головко — 1,2%. Остальные 10 кандидатов набрали менее 1% голосов каждый.

Отметим, что кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Артем Марчевский, работавший генеральным продюсером запрещенного ныне телеканала "112 Украина", снял свою кандидатуру с выборов. Свой отказ от баллотирования он объяснил болезнью родителей, требующей его присутствия в Киеве вместо ведения кампании на Донбассе.

Напомним, необходимость проведения довыборов в округе №50 возникла из-за избрания нардепа Рустана Требушкина на местных выборах 25 октября 2020 года мэром Покровска. Ранее Требушкин уже был мэром Покровска (Красноармейска), а до того — соседнего Мирнограда (Димитрова).

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