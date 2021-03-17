ЦИК снял с довыборов в Раду кандидатов от "ЕС" на Прикарпатье и от ОПЗЖ на Донбассе

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатами в Верховную Раду Маруси Зверобой-Беленькой от "Европейской солидарности" в округе №87 (Ивано-Франковская область) и Артема Марчевского от "Оппозиционной платформы — За жизнь" в округе №50 (Донецкая область). Об этом говорится в сообщении ЦИК.

15 марта оба кандидата подали в Центризбирком заявления об отказе баллотироваться в нардепы. Таким образом на промежуточных выборах в этих двух округах 28 марта будет баллотироваться 32 кандидата — 18 в округе №50 и 14 в округе №87.

Напомним, Зверобой 16 марта заявила о снятии своей кандидатуры в пользу кандидата от "Свободы" Руслана Кошулинского, который был вице-спикером Рады 7-го созыва. Однако объявление было сделано после завершения срока, отведенного для подачи такого заявления, и было не очевидно, подано ли оно было.

Марчевский же, работавший генпродюсером запрещенного ныне телеканала "112 Украина", объяснил свой отказ от баллотирования болезнью родителей, требующей его присутствия в Киеве.

"Многие из вас знают, что мне пришлось прервать работу на округе и экстренно вернуться в Киев. У моих родителей подтвердился Covid-19 и, к сожалению, в связи с рядом хронических заболеваний, протекает он в очень тяжелой форме. Как сын, я сегодня должен быть рядом с мамой и папой, их здоровье сейчас важнее политической борьбы", — написал он на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее заявление в ЦИК.

По его словам, "как мужчина" он не имеет права продолжать кампанию вне округа №50, поскольку это "не честно по отношению к людям".

Напомним, сами выборы пройдут 28 марта. Необходимость их проведения возникла из-за избрания 25 октября 2020 года нардепа от округа №50 Рустана Требушкина заново мэром Покровска, а нардепа от округа №87 Зиновия Андрийовича — заново мэром Надворной.