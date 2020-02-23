"Вирус, который заражает страну": на Банковой требуют увольнения Авакова (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве под Офисом президента на улице Банковая прошла акция протеста против министра внутренних дел Арсена Авакова.

Митингующие требуют уволить главу МВД, а также не назначать на другие влиятельные должности, сообщает hromadske.

В частности, активисты заявили об отсутствии расследований нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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"Аваков и является тем вирусом, который заражает страну. Он опасен, токсичен и должен уйти с должности", — отметила активистка Лиза Жарикова.

Указано, что на акцию протеста также пришел адвокат Виталий Коломиец — защитник подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь. Он отметил, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром.

Как отмечается, активисты хотели оставить у Офиса президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" и вопросом у подписи Владимира Зеленского. Впрочем, правоохранители не позволили.

Під Офісом президента вимагають відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ — учасники мітингу закидають главі МВС, зокрема, відсутність результатів розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів pic.twitter.com/JI8t0aYk47 — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020

Кроме того, похожая акция под названием "Аваков делает из вас лоха" прошла в Харькове. Там около 40 человек собрались возле здания Главного управления полиции в Харьковской области с требованием уволить Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Известно, что митинг прошел в день 6-летия министра на должности. Участники акции держали плакаты с надписями: "Кто настоящие убийцы Шеремета?", "Требуем реформу реформы полиции" и "Авакоff".

"К сожалению, качественных изменений в системе МВД не произошло, поэтому мы требуем отставки. Необоснованные обвинения в ходе расследования дела Шеремета, убийство Саши Белого (ровенский военный, которого застрелили в 2014 году), Кирилла Тлявова. Хотим, чтобы был новый министр, который задаст динамику в сфере правоохранительной деятельности, чтобы у нас была полиция, а не подконтрольные, наполовину частные структуры", — заявил глава Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

Сообщается, что акция в Харькове длилась полчаса. За порядком во время мероприятия следили правоохранители.

Напомним, Арсена Авакова назначили министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года и переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он — один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков может покинуть свой пост в случае развала дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.