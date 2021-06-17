Политика 1 час назад

В "Слуге народа" заявили, что отставка Авакова приведет к государственному перевороту

Депутат от "Слуги народа" пригрозила, что отставка Арсена Авакова с поста главы МВД приведет к хаосу в стране

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик
Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик

Дестабилизация работы МВД путём попыток отставки главы ведомства Арсена Авакова, который является самостоятельной политической фигурой и гарантом спокойной внутренней обстановки в Украине, несёт угрозу национальной безопасности.

Об этом заявила народный депутат от фракции партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик, передают "Українські новини". 

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"Мы в состоянии войны с Россией, есть угроза нападения осенью, у нас продолжается реформирование правоохранительных органов, не закончена аттестация, не перезагружена прокуратура, у нас возникли проблемы с судами. Если в эту всю ситуацию в качестве апогея добавить перезагрузку или внесение деструктива в работу МВД, то это будет полнейший хаос, который неизвестно чем закончится политически. Естественно, будут лидеры политических сил, желающие воспользоваться этой ситуацией, и это может закончиться государственным переворотом", — убеждена народный депутат. 

По мнению Юлии Яцик, все попытки "протянуть" отставку Арсена Авакова будут нерезультативными. 

"Арсен Аваков — достаточно сильная фигура, которая, вероятно, может создавать препятствия в реализации каких-то планов Офиса президента. Это очевидно. Я не исключаю, что будут выпады и попытки сменить власть в МВД. Но я не вижу на сегодня кандидата, который действительно смог бы возглавить такой мощный орган. Протянут или нет (вопрос отставки Авакова. — Delo.ua), я сильно сомневаюсь, на этот счёт у меня очень большие сомнения", — сказала она.

Напомним, ранее на своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов, почему Арсен Аваков остается министром внутренних дел Украины, назвал его "мощным министром"

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