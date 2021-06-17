В "Слуге народа" заявили, что отставка Авакова приведет к государственному перевороту

Дестабилизация работы МВД путём попыток отставки главы ведомства Арсена Авакова, который является самостоятельной политической фигурой и гарантом спокойной внутренней обстановки в Украине, несёт угрозу национальной безопасности.

Об этом заявила народный депутат от фракции партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик, передают "Українські новини".

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"Мы в состоянии войны с Россией, есть угроза нападения осенью, у нас продолжается реформирование правоохранительных органов, не закончена аттестация, не перезагружена прокуратура, у нас возникли проблемы с судами. Если в эту всю ситуацию в качестве апогея добавить перезагрузку или внесение деструктива в работу МВД, то это будет полнейший хаос, который неизвестно чем закончится политически. Естественно, будут лидеры политических сил, желающие воспользоваться этой ситуацией, и это может закончиться государственным переворотом", — убеждена народный депутат.

По мнению Юлии Яцик, все попытки "протянуть" отставку Арсена Авакова будут нерезультативными.

"Арсен Аваков — достаточно сильная фигура, которая, вероятно, может создавать препятствия в реализации каких-то планов Офиса президента. Это очевидно. Я не исключаю, что будут выпады и попытки сменить власть в МВД. Но я не вижу на сегодня кандидата, который действительно смог бы возглавить такой мощный орган. Протянут или нет (вопрос отставки Авакова. — Delo.ua), я сильно сомневаюсь, на этот счёт у меня очень большие сомнения", — сказала она.

Напомним, ранее на своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов, почему Арсен Аваков остается министром внутренних дел Украины, назвал его "мощным министром".