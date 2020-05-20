Зеленский назвал Авакова "мощным министром": Его ответственность — дело Шеремета

Глава МВД Украины Арсен Аваков — мощный министр, который должен довести расследование убийства журналиста Павла Шеремета до конца.

Об этом на своей пресс-конференции 20 мая заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Аваков — не мой кум, не мой близкий товарищ. Наоборот, у него есть товарищи, с которыми я никогда дружить не буду. Но мощный ли он министр? Да! Сложная ли сегодня ситуация? Да. Но его ответственность — дело Шеремета. Пожалуйста, он начал это дело, он должен довести ее до конца. Все, кто убил Шеремета, должны быть наказаны", — заявил Зеленский.

Напомним, под зданием Офиса президента неоднократно проходили акции протеста с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности активисты заявляли об отсутствии расследований нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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Как известно, Арсена Авакова назначили министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года и переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он стал одним из двух министров правительства Владимира Гройсмана, который остался в Кабмине при новой власти, и кто сохранил свою должность и в новом Кабмине уже Дениса Шмыгаля.