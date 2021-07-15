Политика 1 час назад

Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку

За это решение проголосовал 291 народный избранник

Арсен Аваков. Фото: Нацполиция Украины Арсен Аваков. Фото: Нацполиция Украины
Арсен Аваков. Фото: Нацполиция Украины

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

За это решение проголосовал 291 народный избранник.

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При этом сам Аваков на заседании парламента не присутствовал.

По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, экс-министр МВД подал документы в ВРУ о своей отставке.

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Напомним, 13 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Аваков также поблагодарил команду МВД за годы совместной работы.

В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции "Слуга народа" предложил вместо главы МВД Авакова кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского

Как сообщалось ранее, 5 июня 2020 года в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел.

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