Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
За это решение проголосовал 291 народный избранник.
При этом сам Аваков на заседании парламента не присутствовал.
По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, экс-министр МВД подал документы в ВРУ о своей отставке.
Напомним, 13 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.
Аваков также поблагодарил команду МВД за годы совместной работы.
В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции "Слуга народа" предложил вместо главы МВД Авакова кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского.
Как сообщалось ранее, 5 июня 2020 года в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел.