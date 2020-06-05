В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Авакова

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Соответствующее постановление №3606 опубликовано на сайте парламента.

Указано, что на данный момент постановление передали на рассмотрение руководству.

Известно, что инициаторами проекта постановления выступили 55 народных депутатов, в частности, от фракций "Голос" и "Слуга народа".

Напомним, 5 июня пока нардепы слушали главу МВД Арсена Авакова в парламенте с докладом относительно перестрелки в Броварах, изнасиловании женщины в полицейском участке в Кагарлыке и других резонансных случаев, под стенами Верховной Рады и Кабинета министров проводили акции протеста, на которых требовали отставки министра внутренних дел. Протестовали также во Львове и Харькове.

Кроме того, под зданием Верховной Рады во время митинга мужчина совершил попытку самоподжога.

Как сообщалось, после трагических событий в отделении полиции в Кагарлыке, а также после перестрелки в Броварах народные избранники от партии "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел. Депутат от "Слуги народа", Андрей Шевченко заявил, что многие из его партии за отставку Арсена Авакова, правда, в "Слуге народа" были более осторожны в высказываниях.

Тем временем, Владимир Зеленский ввел Авакова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, который возглавил сам президент.