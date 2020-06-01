Политика 30 минут назад

Зеленский включил в антикоррупционный Нацсовет Авакова и Ермака

Теперь Национальный совет по антикоррупционным вопросам будет возглавлять сам президент

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: censor.net.ua Глава МВД Арсен Аваков. Фото: censor.net.ua
Глава МВД Арсен Аваков. Фото: censor.net.ua

Президент Владимир Зеленский изменил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Гарант внес туда руководителя Офиса президента Андрея Ермака и главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом говорится в указе президента Украины от 1 июня 2020 года, который был опубликован на сайте Офиса президента.

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В частности, Зеленский постановил, что Национальный совет образуется в составе председателя, заместителя председателя и других членов, участвующих в его работе на общественных началах. Председателем Нацсовета является президент Украины, а его заместителем — глава ОП.

Он также утвердил состав Нацсовета. Кроме самого Зеленского, Ермака и Авакова туда вошли глава СБУ Иван Баканов, министр финансов Сергей Марченко, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, секретарь СНБО Алексей Данилов и глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

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Напомним, что в колонке для Atlantic Council советник по Европе в министерстве иностранных дел Великобритании в 1990-х, политический аналитик Дэвид Кларк отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не может побороть коррупцию, несмотря на свои предвыборные обещания. Основным тормозом для него становятся его же друзья. Примером этому является скандал с возвращением активов строительной компании — должника коммерческому банку.

По словам эксперта, бытует мнение, что сам Зеленский не подвержен коррупции, однако его друзья по телевидению и соратники этим, очевидно, похвастаться не могут. Примером этому аналитик называет ситуацию с олигархом Игорем Коломойским, телеканалы которого содействовали Зеленскому на выборах.

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Ранее Коломойский покидал Украину из-за расследований против него, но вернулся, и даже, как об этом говорили отдельные эксперты, способствовал роспуску правительства премьер-министра Гончарука. Также Коломойский активно пытался вернуть национализированный из-за мошенничества ПриватБанк. В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект, который призван не допустить это, а Верховный суд тем временем сообщает, что в его работу по этому делу совершают вмешательство неустановленные лица.

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