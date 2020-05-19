Политика и экономика 30 минут назад

В НАПК утверждают, что бизнес стал меньше ощущать коррупцию в Украине

По пятибалльной шкале предприниматели оценили уровень распространения коррупционных практик в Украине на 4,23, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 4,52

В НАПК утверждают, что бизнес стал меньше ощущать коррупцию в Украине В НАПК утверждают, что бизнес стал меньше ощущать коррупцию в Украине

До 44,2% украинцев сталкивались с коррупционными практиками. Об этом идет речь в результатах исследования "Коррупция в Украине: понимание, восприятие, распространенность", проведенного Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК) и Антикоррупционной инициативой Европейского Союза. 

Исследование было проведено по Методике стандартного опроса по уровню коррупции, разработанной НАПК. Данные исследования сравниваются с полученными в 2017 году в ходе опроса, проведенного по этой же методике. Для исследования было опрошено три целевые аудитории: население, бизнес и эксперты.

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По результатам опроса было выявлено, что по мнению граждан Украины, коррупция — вторая из самых больших проблем в Украине после военных действий в Донецкой и Луганской областях. Так, 69% граждан указали коррупцию среди очень серьезных проблем Украины. Относительно военных действий на востоке Украины такого мнения придерживается 72,7% украинцев, до 44,2% украинцев лично сталкивались с коррупционными практиками.

В ходе проведения опроса также было выявлено, что большинство граждан не имеют четкого понимания относительно того, какие практики следует считать коррупционными. Когда соответствующий вопрос был поставлен без указания определенной сферы, то 27% заявили о том, что они лично или их родственники сталкивались с коррупцией за последний год. Когда же были поставлены вопросы относительно отдельных случаев коррупции (например, требование "благотворительных взносов" в больницах), то 44,2% граждан подтвердили, что они лично или члены их семьи столкнулись с такими практиками. 

В то же время, по оценкам украинских предпринимателей, уровень распространенности коррупции в Украине снизился, утверждают в НАПК. По пятибалльной шкале предприниматели оценили уровень распространения коррупционных практик в Украине на 4,23 (когда задавался прямой вопрос). В 2017 году этот показатель составлял 4,52. 

"Бизнес и граждане утверждают, что в первую очередь Украине нужно преодолеть коррупцию в судах. Так считают 56,9% предпринимателей и 52,2% от всего населения", — говорится в сообщении НАПК.

Однако, при этом, что примечательно, по мнению и населения, и бизнеса, и экспертов, наиболее широко коррупция распространена в таможне — суды лишь на втором месте после нее в этом рейтинге. 

Как отметил заместитель главы НАПК Иван Пресняков во время презентации опроса, полученные данные НАПК использует при разработке антикоррупционной стратегии.

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