На Киевщине в отделении полиции изнасиловали женщину

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.

Как сообщили в ГБР, по предварительной информации, в ночь на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

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Полицейский надел на нее противогаз, наручники и стрелял из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции.

Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой.

В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

Сейчас следователями ГБР готовится сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Следователи ищут доказательства, а также устанавливают причастность к совершению преступления других лиц.

Досудебное расследование осуществляется по факту изнасилования (часть 1 статья 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (статья 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины).

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и расформировал подразделение. В Кагарлыке также проведут переаттестацию всего личного состава полиции.

Напомним, консул Украины в молдовском городе Бельцы временно отстранен от исполнения обязанностей после заявления 17-летней гражданки Молдовы о том, что он ее изнасиловал.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от пратии "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней девушки. 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима. В распоряжении Delo.ua оказалась фотокопия карточки из СИЗО, согласно которой Иванисов Роман Валерьевич был арестован 25 октября 1995 года за совершение изнасилования.

Сам же Иванисов сначала наличие непогашенной судимости отрицал, но после пресс-конференции Рябошапки приостановил свое членство во фракции "Слуга народа" на период разбирательств.