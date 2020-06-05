Аваков отчитался в Раде: что он рассказал о резонансных происшествиях в стране

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил с отчетом в Верховной Раде. Пока под зданием парламента более тысячи человек требовали его отставки с поста, Аваков рассказал, как ведомство расследует преступление своих коллег в Кагарлыке и бандитскую перестрелку в Броварах.

Delo.ua рассказывает о главных заявлениях главы МВД.

Изнасилование в Кагарлыке. После происшествия в Кагарлыке, когда двое полицейский в участке избили и изнасиловали задержанную женщину, во всех подразделениях полиции будет введена система полной видеофиксации следственных действий.

На данный момент расследование преступления проводит Государственное бюро расследований (ГБР), а Национальная полиция — собственное служебное. Отделение полиции в Кагарлыке было расформировано, а его 60 сотрудников выведены из штата, сообщил Аваков.

При этом, глава МВД подчеркнул, что не стоит проводить аналогию межу происшествием в Кагарлыке и тем, что произошло во Врадиевке в 2013 году — тогда правоохранители изнасиловали и подожгли местную жительницу. Как заявил Аваков, "сейчас ситуация принципиально другая".

"Врадиевку" пытались скрыть, мы не скрываем ничего. Двоих негодяев немедленно задержали, а на место происшествия была вызвана следственная группа ГБР. Отделение полиции расформировано, полицейские выведены из штата", — подчеркнул он.

Перестрелка в Броварах. Полиция установила 67 человек, причастных к бандитской перестрелке в Броварах Киевской области.

"По состоянию на сегодняшнее утро 67 человек, причастных к стрельбе, установлены, 44 уведомлены о подозрении, в том числе пятерым — заочно, 39 лицам избрана мера пресечения", — сообщил он.

По словам Авакова, "на горячем" были задержаны 11 человек, затем — еще более двух десятков подозреваемых. 1 июня в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек, включая инициатора этого инцидента.

По словам главы МВД, перестрелка в Броварах — "это искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров, Винницы и Киева на основании теневых расчетов". Подобные происшествия — результат коррупции в сфере выдачи разрешений на транспортные перевозки в Киевской области, заявил он.

Убийство Кирилла Тлявова. Народный депутат от фракции "Голоса" Инна Совсун призвала Авакова публично извиниться за действия полицейский в Кагарлыке и за убийство правоохранителями пятилетнего Кирилла Тлявова в 2019 году, однако он отказался. Глава МВД заявил, что будет делать то, что должен, а не то, что хотят народные депутаты.

При этом, Аваков опровергает информацию о том, что подозреваемые в убийстве мальчика находятся на свободе.

"Одни из них, бывший сотрудник полиции, сейчас задержан и находится в тюрьме, двое отпущены судом под соответствующие обязательства два месяца назад. У одного несовершеннолетнего также есть мера пресечения", — подчеркнул глава МВД.

Убийство Павла Шеремета. Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета передало материалы по трем подозреваемым в суд. При этом, с трибуны Рады Аваков призвал "не спекулировать политически" при помощи расследования.

"Дело об убийстве Павла Шеремета очень сложное, со многими отягчающими и скрытыми от общественного взгляда обстоятельствами. Однако по этому делу уже собрано много материалов и проведена значительная работа. Сейчас следствием собрано более 200 том, объявлено о подозрении троим подозреваемым … Следствие считает, что имеет исчерпывающий набор аргументов для объявление подозрения, — сказал Аваков. — Не нужно спекулировать политически вокруг этой ситуации. Расследование этого дела очень серьезное, они никак не связаны с персоналиями, карьерами моими, других чиновников или полицейских".

Более того, глава МВД уверил, что правоохранители обращают внимание на все версии, которые возникают, в том числе и конспирологические.

Фото и видеофиксация. За 4 дня работы системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), количество нарушений скоростного режима сократилось на 40%. Всего за 4 дня работы система зафиксировала почти 180 000 нарушений.

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Напомним, что министерство внутренних дел инициирует законопроект о лишении водительских удостоверений системных нарушителей правил дорожного движения.