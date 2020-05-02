Общество 1 час назад

Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу — СМИ

Когда экс-полицейским уменьшили сумму залога, они вскоре ее внесли и вышли на свободу

Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу — СМИ Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу — СМИ
Кирилл Тлявов. Фото: 5 канал

Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова — экс-полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей — вышли на свободу из СИЗО.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на бабушку убитого мальчика Александру Тлявову и адвоката одного из обвиняемых Виктора Чевгуза.

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"Да, их выпустили", — подтвердила Александра Тлявова.

Чевгуз отметил, что когда Петровцу и Кривошею уменьшили сумму залога, они вскоре ее внесли и вышли на свободу.

Ранее сумма залога составляла 273 тысячи грн, а до какой суммы ее уменьшили, пока неизвестно.

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В настоящее время под стражей остался один подозреваемый — бывший полицейский Иван Приходько.

Еще один подозреваемый — несовершеннолетний сын Петровца — находится под личным обязательствам.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские в нерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, неподалеку от места, где гулял 5-летний Кирилл Тлявов. Очевидно один из стрелков попал мальчику в голову, 3 июня он умер.

4 июня 2019 суд взял под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова — полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько.

Сначала их подозревали по статьям "Хулиганство" и "Нанесение тяжких телесных повреждений" (когда мальчик был еще жив), однако впоследствии прокуратура переквалифицировала подозрение на статью "Умышленное убийство".

Следствие также проверяло версию, что выстрелить мог сын полицейского.

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В конце 5 ноября 2019 года по делу об убийстве 5-летнего Кирилла подозревали четырех человек: полицейского Ивана Приходько, Владимира Петровца, гражданского Дмитрия Кривошею и несовершеннолетнего сына Петровца.

6 декабря 2019 года Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по этому делу.

Как сообщалось ранее, в конце февраля под Офисом президента на улице Банковая прошла акция протеста против министра внутренних дел Арсена Авакова. Митингующие требовали уволить главу МВД, а также не назначать на другие влиятельные должности.

В частности, активисты заявили об отсутствии расследований нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе, расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Авакову напомнили также и дело по убийству двумя полицейскими 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова

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