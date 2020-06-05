Авакова в отставку: в центре Киева требуют увольнения главы МВД (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В пятницу, 5 марта сотни людей собрались под стенами Верховной Рады Украины, чтобы призвать депутатов отправить Арсена Авакова в отставку, который должен отчитаться перед народными избранниками по поводу резонансных преступлений последних недель. Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с места события.

10:42 Арсен Аваков выступает в Верховной Раде

10:00 Протестующим стало известно, что большинство депутатов не подписали обращение за отставку Арсена Авакова. Некоторые активисты, просившие не называть их имена, настроены пессимистически. Они не верят, что смогут добиться сегодня своих требований. Лишь некоторые пришедшие питают самую маленькую надежду на успех.

9:40 Машину со звуковым оборудованием пропустили. Улица Грушевского разблокирована. Проезжающие авто сигналят в поддержку митингующих.

9:35 Участники митинга собираются перекрыть улицу Грушевского, потому что полиция не пропускает автомобили, везущие акустическую аппаратуру.

Еще до 9 утра к зданию Верховной Рады стали подходить люди.

Протестующие начали собираться под стенами Рады задолго до начала мероприятия. Кто-то бродил по Мариинскому парку, а кто-то уже нес плакаты и транспаранты.

На подходах к Верховной Раде, а именно на улице Институтской стоят палатки с баннерами инвесторов жилкомплекса "Эврика" — киевского долгостроя от банка "Аркада".

Несмотря на дождь, на акцию протеста собрались несколько сотен человек. Часть из них уже стоит на площади Конституции перед Верховной Радой, остальные прячутся от дождя в Мариинском парке. Примечательно, но движение по улице Грушевского не перекрывали. Улица Институтская в направлении Майдана Независимости перекрыта.

Силовиков в правительственном квартале мало, возле самой Верховной Рады несколько десятков сотрудников полиции диалога, а также Нацгвардия.

На площади Конституции также стоят две палатки Правого сектора

Напомним, после трагических событий в отделении полиции в Кагарлыке, а также после перестрелки в Броварах народные избранники от партии "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел. Депутат от "Слуги народа", Андрей Шевченко заявил, что многие из его партии за отставку Арсена Авакова, правда, в "Слуге народа" были более осторожны в высказываниях.

Тем временем, Владимир Зеленский ввел Авакова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, который возглавил сам президент.