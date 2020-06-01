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Авакова "вызывают" в Раду из-за ситуаций в Кагарлыке и Броварах

Главу МВД в парламенте хочет видеть фракция "Слуга народа"

Арсен Аваков. Фото: "Страна" Арсен Аваков. Фото: "Страна"
Арсен Аваков. Фото: "Страна"

Министра внутренних дел Арсена Авакова хотят заслушать в Верховной Раде по ситуациям в Кагарлыке и Броварах.

Заслушать главу МВД предлагают на часе вопросов к правительству в пятницу, 5 мая, заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете парламента, сообщает "РБК-Украина".

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"Наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по Броварам и истории с Кагарлыком. И, возможно, доложить о состоянии расследования нашего коллеги господина Давыденко. Я думаю, министр даст нам ответ", — заявил Корниенко.

Напомним, 24 мая местную жительницу Нелю Вербицкую пытали и насиловали прямо в отделении полиции в Кагарлыке. Голосеевский райсуд Киева вскоре арестовал двух полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму, подозреваемых в совершении преступления.

После резонансного изнасилования в Кагарлыке из местного отделения уволили 10 полицейских, а служебное расследование проводили в отношении 19 сотрудников.

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В свою очередь перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками. Сообщалось, что в конфликте принимали участие около 100 человек.

По состоянию на утро понедельника, 1 июня, уже 20 участников стрельбы в Броварах взяли под стражу.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал участникам перестрелки в Броварах, что они сядут за решетку.

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