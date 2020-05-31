Перестрелка в Броварах: суд арестовал 11 участников инцидента (ФОТО)

Суд в Броварах арестовал уже шестерых участников перестрелки в городе, которая произошла 29 мая.

Всего суд должен избрать меры пресечения 21 подозреваемому, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По состоянию на 22:00 субботы, 30 мая, суд отправил шестерых участников перестрелки под стражу на 60 суток без права внесения залога.

При этом глава МВД отметил, что для всех 21 задержанных полиция будет просить аналогичные меры пресечения.

По словам Авакова, сейчас суд продолжается. Всего были задержаны 28 участников перестрелки в Броварах.

На 22-гу сьогодні 6 особам — ухвалено утримання під вартою без застави. Всього затримано 28 учасників ганебної перестрілки у Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному НПУ проситиме запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Покарання за злочин — єдиний шлях до справедливості! pic.twitter.com/HINrKUiW0w — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 30, 2020

Вскоре на сайте МВД сообщили, что по состоянию на утро 31 мая сотрудники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. При этом 23 из них — объявлено о подозрении.

"Сейчас суд избрал меру пресечения 11 лицам — содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", — говорится в утреннем пресс-релизе министерства.

Как известно, с момента задержания участников перестрелки у суда есть 72 часа для того, чтобы арестовать подозреваемых. После завершения этого срока правоохранители будут вынуждены отпустить задержанных.

Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщал, что полиция на сегодня определила свыше 60 участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается избежать ответственности.

Как сообщалось, в инциденте пострадали 3 человека, 2 госпитализированы с огнестрельными ранениями. По факту стрельбы в Броварах открыли 3 уголовных производства с квалификацией групповое хулиганство с применением оружия, повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Как установили правоохранители, конфликт возник между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток. Обеими компаниями владеют предприниматели из Киева.

Также известно, что в перестрелке в Броварах 29 мая принимали участие представители охранной фирмы из Винницкой области, а также "титушки" из Киева. В МВД обвинили полицию Винницы в том, что она допустила выезд вооруженных людей, а начальника областной полиции Юрия Педоса уже отстранили от обязанностей.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал участникам перестрелки в Броварах, что они сядут за решетку.