Происшествия 1 час назад

Стрельба в Броварах: судьи думают над мерой пресечения для участников бойни

Пока арестован лишь один из участников это бойни

Фото: МВД Украины Фото: МВД Украины
Фото: МВД Украины

На сегодняшний день, 30 мая, установлены 28 лиц, причастных ко вчерашней перестрелке в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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По информации МВД, 21 фигуранту этого инцидента объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения — содержание под стражей.

По состоянию на 14:00, суд избрал меру пресечения одному фигуранту — содержание под стражей без права внесения залога.

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Напомним, вчера, 29 мая, около 7 утра в Броварах (Киевская область) произошла перестрелка, в результате которой был задержаны 21 человек.

Массовую стрельбу полиция предварительно квалифицировала, как хулиганство. В результате перестрелки есть раненые.

В полиции ряд высокопоставленных региональных руководителей отстранены от обязанностей. Полиция ввела план-перехват.

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