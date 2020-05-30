Стрельба в Броварах: судьи думают над мерой пресечения для участников бойни

На сегодняшний день, 30 мая, установлены 28 лиц, причастных ко вчерашней перестрелке в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По информации МВД, 21 фигуранту этого инцидента объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения — содержание под стражей.

По состоянию на 14:00, суд избрал меру пресечения одному фигуранту — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, вчера, 29 мая, около 7 утра в Броварах (Киевская область) произошла перестрелка, в результате которой был задержаны 21 человек.

Массовую стрельбу полиция предварительно квалифицировала, как хулиганство. В результате перестрелки есть раненые.

В полиции ряд высокопоставленных региональных руководителей отстранены от обязанностей. Полиция ввела план-перехват.