Денис Монастырский заменит Арсена Авакова: что известно о кандидате на пост министра

Министр внутренних дел Арсен Аваков во вторник, 13 июля, написал заявления в отставку. В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции "Слуга народа" предложил вместо главы МВД Авакова кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского. Как отметил в своей Telegram-канале другой депутат от монобольшинства Александр Качура, фракция встретила предложение аплодисментами.

Сам Монастырский добавил — в среду, 14 июля, комитет Верховно Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит заявление Авакова, а в четверг вопрос вынесут на голосование в зал. При этом рассмотрение его кандидатуры на пост министра внутренних дел состоится в пятницу. Нардеп добавил, что предложение возглавить МВД ему поступило во вторник утром, и решение для него "было чрезвычайно сложным".

"Могу сказать, что принял самое сложное решение в своей жизни — ответить "да" на предложение президента, возглавить министерство внутренних дел. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность, как политик. Но я сделал свой выбор и буду претендовать на эту должность", — подчеркнул Монастырский.

Парламентарий отметил, что не знает причины отставки Авакова и отказался давать оценку его работы на посту министра. По его словам, Зеленский выбрал кандидатуру Моныстырского, поскольку сам нардеп "шел в команде в числе первых лиц, которые были заявлены, как команда президента, как руководителя профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности, который сможет возглавить это направление".

Денис Монастырский родился в 1980 году в Хмельницком. В 2006 году закончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, является кандидатом юридических наук. Был главой отдела по вопросам законопроизводства и научных экспертиз научно-исследовательской части Хмельницкого университета управления и права.

В 2007 году работал юристом в компании Hillmont Partners, в 2009-м — в Global Ties KC, а с 2015 по 2017 год — в компании ООО "Лигал Консалтинг". Также является сооснователем и членом правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру", а в 2013 году был признан лучшим волонтером года по результатам Национального конкурса "Волонтер года".

Политическую карьеру начал в 2002 года, когда стал помощником-консультантом народного депутата Виталия Олуйко от фракции "Народной партии". С 2014 года был помощником-консультантом нардепа Антона Геращенко от фракции "Народный фронт", который последние годы занимал пост замминистра внутренних дел. При этом с 2015 по 2019 год Монастырский работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной системы Аналитического центра "Украинский институт будущего".

В 2019 года Монастырского представили как эксперта команды Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. Летом того же года он прошел в IX созыв украинского парламента по списку партии "Слуга народа". Он был 19 номером в этом списке. Сразу же возглавил в Верховной Раде комитет по вопросам правоохранительной деятельности и считается экспертами одним из народных депутатов, которые подали больше всего законопроектов.

Был одним из фигурантов скандала по фальсификации решения Комитета по законопроекту об уголовной ответственности за ложь в декларациях. Кроме того, Монастырского обвиняли в поддержке комитетом законопроекта, который позволил бы МВД проводить расследование преступлений, совершенных должностными лицами категории "А". В то же время 216 статья Уголовно-процессуального кодекса Украины четко указывает, что коррупцию должностных лиц категории "А" расследует Национальное антикоррупционное бюро. Все остальные преступления — Государственное бюро расследований (ГБР). Средства массовой информации часто называют Монастырского "человеком Авакова".

В декларации народного депутата отмечено, что он женат и имеет двух сыновей. Супруга Жанна Монастырская — глава отдела представительства и судебно-аналитической работы в ГБР. Монастырский арендует квартиру в Киеве площадью 100,8 квадратных метров и прописан в квартире площадью 33,3 квадратных метра в Хмельницком. Последней владеет третье лицо.

У Монастырского есть Suzuki SX-4 2008 года выпуска и KIA SPORTAGE 2017 года выпуска. В 2020 году доход парламентария состоял из 537 тысяч грн (зарплата за работу в Верховной Раде) 1 млн 295 тысяч грн (отчуждение недвижимости), 224 тысяч грн (отчуждения движимого имущества). Также он задекларировал подарок в денежной форме суммой в 298 тысячи грн от Аллы Монастырской.

Напомним, что ранее Монастырский заявлял — Арсен Аваков может покинуть свой пост в случае развала дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. По его словам, расследование этого дела вызывает очень много вопросов.