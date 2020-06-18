Аваков никогда не держался за свою должность — замглавы МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не собирается быть "вечным" руководителем МВД.

Об этом заявил журналистам в четверг, 18 июня, заместитель министра Антон Геращенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Арсен Аваков никогда не держался за свою должность, и поэтому, конечно, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать Министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то конечно, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел", — заверил замглавы МВД.

Известно, что под Верховной Радой в четверг проходила акция "против иммунитета" для Авакова.

Как сообщалось, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел.

17 июня председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и народный депутат фракции "Слуга народа" Денис Монастырский заявил, что комитет рассмотрит постановление народных депутатов об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова по сути в среду, 1 июля.

Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Голос", которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении Авакова. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из "Слуги народа", а также и Яна Зинкевич из "Европейской солидарности".

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в украинском законодательстве не предусмотрена процедура увольнения конкретного министра депутатами парламента, а только отставка всего правительства или же представление со стороны премьер-министра.

Напомним, 5 июня, пока нардепы слушали главу МВД Арсена Авакова, в парламенте с докладом относительно перестрелки в Броварах, изнасиловании женщины в полицейском участке в Кагарлыке и других резонансных случаев, под стенами Верховной Рады и Кабинета министров проводили акции протеста, на которых требовали отставки министра внутренних дел. Протестовали также во Львове и Харькове. Кроме того, под зданием Верховной Рады во время митинга мужчина совершил попытку самоподжога.

Как сообщалось, после трагических событий в отделении полиции в Кагарлыке, а также после перестрелки в Броварах, народные избранники от партии "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел. Депутат от "Слуги народа" Андрей Шевченко заявил, что многие из его партии "за" отставку Арсена Авакова, правда, в "Слуге народа" были более осторожны в высказываниях.

Тем временем, Владимир Зеленский ввел Авакова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, который возглавил сам президент.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков является самым богатым среди всех членов Кабинета министров. За 2019 год он задекларировал около 71 млн грн.