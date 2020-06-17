Комитет Верховной Рады поддержал постановление об отставке Авакова

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласовал включение рассмотрения постановления об увольнении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в повестку дня парламента.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голоса" Андрей Осадчук, передает "Новое время".

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Постановление об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел было зарегистрировано в Верховной Раде 5 июня. Его инициаторами выступили 55 народных депутатов, в частности, от фракций "Голоса" и "Слуги народа".

Напомним, 5 июня, пока нардепы слушали главу МВД Арсена Авакова в парламенте с докладом относительно перестрелки в Броварах, изнасиловании женщины в полицейском участке в Кагарлыке и других резонансных случаев, под стенами Верховной Рады и Кабинета министров проводили акции протеста, на которых требовали отставки министра внутренних дел. Протестовали также во Львове и Харькове. Кроме того, под зданием Верховной Рады во время митинга мужчина совершил попытку самоподжога.

Как сообщалось, после трагических событий в отделении полиции в Кагарлыке, а также после перестрелки в Броварах народные избранники от партии "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел. Депутат от "Слуги народа", Андрей Шевченко заявил, что многие из его партии за отставку Арсена Авакова, правда, в "Слуге народа" были более осторожны в высказываниях.

Тем временем, Владимир Зеленский ввел Авакова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, который возглавил сам президент.