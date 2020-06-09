Политика и экономика 30 минут назад

Аваков просит 2,5 млрд грн из "антикоронавирусного фонда" на доплаты структурам МВД

Эти деньги хотят направить якобы на доплаты в размере до 50% зарплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам

Арсен Аваков. Фото: "Цензор" Арсен Аваков. Фото: "Цензор"
Арсен Аваков. Фото: "Цензор"

Министерство внутренних дел в мае официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД.

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В частности, в обращении МВД отмечается, что "деньги в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 млн грн на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях Министерства внутренних дел.

Ранее Государственное управление делами обратилось к Шмыгалю с просьбой выделить медучреждениям для топ-чиновников, в том числе известной больнице "Феофания", дополнительные 23,4 млн грн на противодействие распространению коронавируса COVID-19.

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Как сообщалось, после трагических событий в отделении полиции в Кагарлыке, а также после перестрелки в Броварах народные избранники от партии "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел. Депутат от "Слуги народа", Андрей Шевченко заявил, что многие из его партии за отставку Арсена Авакова, правда, в "Слуге народа" были более осторожны в высказываниях.

Тем временем, Владимир Зеленский ввел Авакова  в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, который возглавил сам президент.

6 июня в Киеве у здания Верховной Рады прошла массовая акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

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