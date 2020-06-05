Политика 1 час назад

Названы самые богатые и "нищие" министры Кабмина

Глава МВД задекларировал около 71 млн грн доходов

Глава МВД Арсен Аваков самый богатый в Кабмине. Фото: "Главком" Глава МВД Арсен Аваков самый богатый в Кабмине. Фото: "Главком"
Глава МВД Арсен Аваков самый богатый в Кабмине. Фото: "Главком"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков является самым богатым среди всех членов Кабинета министров.

Он задекларировал около 71 млн грн, говорится в материале "РБК-Украина".

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Таким образом, главе МВД удалось накопить самый большой капитал.

Однако от него не сильно отстает министр экономики Игорь Петрашко, у которого задекларированы активы на 53 млн грн.

Далее по списку идут:

- вице-премьер-министр Алексей Резников — 42 млн грн;

- министр здравоохранения Максим Степанов — 29 млн грн;

- министр развития общин и территорий Алексей Чернышов — 27 млн грн.

Согласно данным декларации, у Авакова сейчас есть 1,8 млн грн наличными, не это не самый высокий показатель. Больше всего финансов на руках у Петрашко и Чернышева — около 14 млн грн.

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По наличию автомобилей, первое место занимает Резников, у которого их 7. Также в тройке лидеров по количеству авто — Чернышов и Степанов — у них по 4 машины. У трех министров (Арсена Авакова, Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко) машин официально нет совсем.

В свою очередь министр социальной политики Марина Лазебная в своей декларации о доходах вообще не указала каких-либо активов.

Напомним, декларация о доходах и имуществе государственных должностных лиц подается госслужащими и публичными должностными лицами раз в год в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины является самым богатым народным депутатом парламента.

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