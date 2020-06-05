Названы "самые бедные" и богатейшие депутаты Рады (ИНФОГРАФИКА)

Самыми "бедными" в парламенте оказались 14 депутатов, которые в своей декларации указали, что у них нет каких-либо активов.

Абсолютным большинством из них являются представители партии "Слуга народа", говорится в материале "РБК-Украина".

Таким образом, наименьшие капиталы в своей декларации указали нардепы от правящей партии:

- Юлия Овчинникова — 55 тысяч грн;

- Сергей Колебошин — 75 тысяч грн;

- Михаил Ананченко — 100 тысяч грн;

- Марина Никитина — 100 тысяч грн.

Также в пятерку "бедных" депутатов попала участница АТО, военный медик Яна Зинкевич из "Европейской солидарности", у которой задекларировано 70,5 тысяч грн.

В то же время пятый президент Украины Петр Порошенко является самым богатым народным депутатом парламента. Он задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд грн.

Вместе с тем, согласно декларации нардепа, за 2019 год он заработал 773 млн грн. В эту сумму вошла компенсация от британской госкорпорации ВВС в размере 6,2 млн грн.

В свою очередь представитель группы "Доверие" Максим Ефимов также задекларировал значительную сумму — 756 млн грн.

Также в пятерке лидеров по деньгам депутаты "Оппозиционной платформы — За жизнь" Григорий Суркис (516 млн грн) и Тарас Козак (244 млн грн).

Самой богатой же фракцией Рады оказалась "Оппозиционная платформа — За жизнь", у которой 44 депутата в общем имеют 2,6 млрд грн.

Следующими в списке идут "Евросолидарность" — 2 млрд грн, "Слуга народа" — 1,9 млрд грн и "Батькивщина" — почти 1 млрд грн.

Самыми "бедными" фракциями стали "За будущее" — 835 млн грн и "Голос" — 219 млн грн.

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Как известно, декларация о доходах и имуществе государственных должностных лиц — это ежегодная декларация, которая подается государственными служащими и публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.

Ранее украинская версия Forbes впервые с 2016 года опубликовала рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины. На третьем месте этого рейтинга оказался бывший президент Украины Петр Порошенко с $1,4 млрд.

При этом указано, что он вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же "Forbes Украина" оценил состояние Порошенко в $750 млн.