Политика 50 минут назад

Шмыгаль внес кандидатуру Монастырского на должность министра внутренних дел

Оппозиция в лице "Голоса" и "Евросолидарности" за повышение главы комитета по правоохранительной деятельности голосовать не будет

Денис Монастырский. Фото: Судебно-юридическая газета Денис Монастырский. Фото: Судебно-юридическая газета
Денис Монастырский. Фото: Судебно-юридическая газета

Премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению фракции "Слуга народа" внес в Верховную Раду кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Документ опубликовал на своей странице в Facebook нардеп из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

В свою очередь агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь председателя парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний подтвердила, что такое представление действительно поступило в Раду.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

При этом, как сообщил ИФ глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, эта политсила голосовать за назначение Монастырского не будет. В то же время Юрчишин, представляющий другое крыло фракции "Голос", в комментариях на своей странице в Facebook выразил аналогичную позицию.

Читайте также:
Денис Монастырский заменит Арсена Авакова: что известно о кандидате на пост министра

В свою очередь сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Раде Ирина Геращенко сообщила агентству, что эта политсила также не намерена голосовать за назначение Монастырского министром внутренних дел.

"Европейская солидарность" — единственная политическая команда в парламенте, которая не голосовала ни за Разумкова, ни за министров, ни за премьер-министров, ни за СБУ. Мы в оппозиции, а классическая, европейская, оппозиция не несет ответственности за бюджет и за кадровые решения правительства. Очевидно, что мы не будем голосовать за кандидатуру Дениса Монастырского", — заявила она.

Согласно процедуре, министр внутренних дел назначается Радой по представлению премьера, которое тот подает, в свою очередь, по предложению парламентской коалиции. Функцию последней в Раде нынешнего созыва выполняет фракция "Слуга народа".

Читайте также:
После отставки Аваков попытается сделать в Харькове центр оппозиции Зеленскому, — эксперт

Ранее в четверг заместитель ее главы Евгения Кравчук анонсировала заседание фракции по этому вопросу, отмечая, что в ней есть более необходимого минимума в 226 подписей в поддержку кандидатуры Монастырского. По ее словам, она "не видела ни одного члена фракции, который бы воздержался".

Напомним, 13 июля Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля. Президент Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя Министерства внутренних дел кандидатуру главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин назначил Самофалова главой НСЗУ на время проведения повторного конкурса
Кабмин назначил Самофалова главой НСЗУ на время проведения повторного конкурса
Рада переименовала День защитника Украины
Рада переименовала День защитника Украины
Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку
Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Минэнерго могут прикрывать схемы по импорту угля из "ЛДНР", — эксперт

  3. Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку

  4. Инспекции подействовали: работодатели Украины в июле стали оформлять работников вдвое чаще

  5. В Харьков поставили тысячи доз испорченной вакцины Pfizer: ОГА прокомментировала инцидент

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...