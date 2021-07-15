Шмыгаль внес кандидатуру Монастырского на должность министра внутренних дел

Премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению фракции "Слуга народа" внес в Верховную Раду кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Документ опубликовал на своей странице в Facebook нардеп из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

В свою очередь агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь председателя парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний подтвердила, что такое представление действительно поступило в Раду.

При этом, как сообщил ИФ глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, эта политсила голосовать за назначение Монастырского не будет. В то же время Юрчишин, представляющий другое крыло фракции "Голос", в комментариях на своей странице в Facebook выразил аналогичную позицию.

В свою очередь сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Раде Ирина Геращенко сообщила агентству, что эта политсила также не намерена голосовать за назначение Монастырского министром внутренних дел.

"Европейская солидарность" — единственная политическая команда в парламенте, которая не голосовала ни за Разумкова, ни за министров, ни за премьер-министров, ни за СБУ. Мы в оппозиции, а классическая, европейская, оппозиция не несет ответственности за бюджет и за кадровые решения правительства. Очевидно, что мы не будем голосовать за кандидатуру Дениса Монастырского", — заявила она.

Согласно процедуре, министр внутренних дел назначается Радой по представлению премьера, которое тот подает, в свою очередь, по предложению парламентской коалиции. Функцию последней в Раде нынешнего созыва выполняет фракция "Слуга народа".

Ранее в четверг заместитель ее главы Евгения Кравчук анонсировала заседание фракции по этому вопросу, отмечая, что в ней есть более необходимого минимума в 226 подписей в поддержку кандидатуры Монастырского. По ее словам, она "не видела ни одного члена фракции, который бы воздержался".

Напомним, 13 июля Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля. Президент Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя Министерства внутренних дел кандидатуру главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.