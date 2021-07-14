После отставки Аваков попытается сделать в Харькове центр оппозиции Зеленскому, — эксперт

После отставки с поста министра внутренних дел Арсен Аваков может начать формировать "клуб врагов Владимира Зеленского от Харькова до Киева".

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала политический эксперт Янина Соколовская.

По ее словам, отставка Авакова "подтвердила то, что давно было очевидно всем, кто внимательно следит за украинской политикой, — у министра внутренних дел острый конфликт с президентом, хотя оба старались его скрывать".

"И даже после того, как министр Аваков не поддержал санкции СНБО против Павла Фукса, и Офис президента, и сам Аваков старательно делали вид, что серьезных разногласий между ними нет. Так происходило до тех пор, пока секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов прямым текстом заявил, что никто из членов СНБО против санкций не выступил. Тем не менее, заявление об отставке, поданное Аваковым, дает основания считать, что точка невозврата в его отношениях с Зеленским была пройдена недавно. И такой точкой могло стать его солидарное со спикером Рады Дмитрием Разумковым выступление против санкций в отношении Павла Фукса", — заявила эксперт.

Соколовская напомнила, что Фукс — не только друг Авакова, "их объединяют общие деловые интересы через разные связанные с ними компании. А с недавних пор также общий интерес на приближающихся внеочередных выборах городского головы Харькова".

"Павел Фукс открыто поддержал кандидатуру секретаря горсовета Игоря Терехова, который, в свою очередь, тесно связан с Арсеном Аваковым как его бывший подчиненный во времена, когда Аваков руководил Харьковской ОГА. То есть Зеленский, ударив по Фуксу, ударил и по Авакову, по его давним планам вернуться в Харьков, откуда его вытеснял Геннадий Кернес. Ведь Павел Фукс был партнером в проекте "Игорь Терехов", а после санкций пострадал именно его финансовый потенциал", — отметила Соколовская.

Так что теперь, считает эксперт, Аваков и Зеленский — "враги на всех фронтах, и на правительственном, и на местном. И ведь совсем недавно именно Аваков, говорят, показал Игоря Терехова Офису президента и заручился там поддержкой замглавы президентского офиса Кирилла Тимошенко".

"Тимошенко, конечно, то ли из-за политической неопытности, то ли по каким-то другим причинам сыграл в штангу. Хотя должен был понимать, что Аваков — не тот человек, которого он сможет водить на поводке. Но переоценил свои способности, а в результате что президент, что его Офис опять стоят перед очень мутными перспективами в Харькове", — считает Соколовская.

В отличие от них, добавила она, "Аваков как раз прекрасно знает, что ему в Харькове делать и как двигаться дальше. И его "возвращение в Харьков" началось еще прошлой осенью. Как только стало ясно, что Геннадий Кернес по состоянию здоровья теряет контроль, люди Авакова и люди Фукса активно включились в формирование партийных списков на выборах в городской и областной советы. И помогал им в этом, говорят, Игорь Терехов. Вот так и превратился "Блок Кернеса — успешный Харьков", по сути, в блок Авакова — Фукса".

"Завершающим штрихом в этой картине должно стать избрание Терехова мэром Харькова. Второй по величине город Украины таким образом станет привлекательным как политическая и ресурсная база для всех оппонентов Зе-власти. У оппозиции в среде мэров городов появится объединительный центр. Ну, а если и Разумков с Зеленским окончательно горшки побьют, то и спикер Рады вполне сможет рассчитывать на Харьков как на свою опору, ведь в последнее время его позиции по многим вопросам часто совпадали с позицией Арсена Авакова", — подытожила Соколовская.

Напомним, досрочные выборы мэра Харькова состоятся 31 октября этого года. После смерти Геннадия Кернеса обязанности городского головы временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов, который до 2010 года работал в команде губернатора Харьковщины Арсена Авакова. 13 июля стало известно, что Арсен Аваков написал заявление об отставке с должности главы МВД.