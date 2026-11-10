В центре Киева на три недели ограничат движение: какую улицу будут ремонтировать

В Киеве с 10 по 30 ноября частично будут ограничивать движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе. На этом участке коммунальщики будут ремонтировать аварийное дорожное покрытие.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Где именно ограничат движение в Киеве

Ограничения будут действовать на отрезке улицы Богдана Хмельницкого длиной около 300 метров от дома №54 до улицы Михаила Коцюбинского.

Причиной ремонтных работ стало аварийное состояние дорожного покрытия.

Что предполагает ремонт дороги

Работы будут выполнять специалисты Шевченковского дорожно-эксплуатационного управления своими силами.

Во время ремонта коммунальщики планируют:

демонтировать старое дорожное покрытие;

откалибровать его элементы;

повторно уложить подходящие материалы.

Такой подход позволит восстановить поврежденный участок дороги с максимально возможным использованием имеющихся материалов.

Когда возобновят движение

Частичные ограничения движения транспорта на улице Богдана Хмельницкого будут продолжаться с 10 по 30 ноября 2026 года.

Напомним, в Киеве временно ограничат движение транспорта на Окружной дороге в направлении жилмассива Борщаговка. Причиной работы по прокладке резервной теплосети на Теремках