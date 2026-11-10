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В центре Киева на три недели ограничат движение: какую улицу будут ремонтировать
В Киеве с 10 по 30 ноября частично будут ограничивать движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе. На этом участке коммунальщики будут ремонтировать аварийное дорожное покрытие.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Где именно ограничат движение в Киеве
Ограничения будут действовать на отрезке улицы Богдана Хмельницкого длиной около 300 метров от дома №54 до улицы Михаила Коцюбинского.
Причиной ремонтных работ стало аварийное состояние дорожного покрытия.
Что предполагает ремонт дороги
Работы будут выполнять специалисты Шевченковского дорожно-эксплуатационного управления своими силами.
Во время ремонта коммунальщики планируют:
- демонтировать старое дорожное покрытие;
- откалибровать его элементы;
- повторно уложить подходящие материалы.
Такой подход позволит восстановить поврежденный участок дороги с максимально возможным использованием имеющихся материалов.
Когда возобновят движение
Частичные ограничения движения транспорта на улице Богдана Хмельницкого будут продолжаться с 10 по 30 ноября 2026 года.
Напомним, в Киеве временно ограничат движение транспорта на Окружной дороге в направлении жилмассива Борщаговка. Причиной работы по прокладке резервной теплосети на Теремках