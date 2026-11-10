UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,41

+0,09

EUR

50,82

+0,17

Наличный курс:

USD

46,36

46,15

EUR

51,91

51,66

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

В центре Киева на три недели ограничат движение: какую улицу будут ремонтировать

Киев
На одной из центральных улиц Киева частично ограничат движение

В Киеве с 10 по 30 ноября частично будут ограничивать движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе. На этом участке коммунальщики будут ремонтировать аварийное дорожное покрытие.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Где именно ограничат движение в Киеве

Ограничения будут действовать на отрезке улицы Богдана Хмельницкого длиной около 300 метров от дома №54 до улицы Михаила Коцюбинского.

Причиной ремонтных работ стало аварийное состояние дорожного покрытия.

Что предполагает ремонт дороги

Работы будут выполнять специалисты Шевченковского дорожно-эксплуатационного управления своими силами.

Во время ремонта коммунальщики планируют:

  • демонтировать старое дорожное покрытие;
  • откалибровать его элементы;
  • повторно уложить подходящие материалы.

Такой подход позволит восстановить поврежденный участок дороги с максимально возможным использованием имеющихся материалов.

Когда возобновят движение

Частичные ограничения движения транспорта на улице Богдана Хмельницкого будут продолжаться с 10 по 30 ноября 2026 года.

Фото 2 — В центре Киева на три недели ограничат движение: какую улицу будут ремонтировать

Напомним, в Киеве временно ограничат движение транспорта на Окружной дороге в направлении жилмассива Борщаговка. Причиной работы по прокладке резервной теплосети на Теремках

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности