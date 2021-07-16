Политика 40 минут назад

ЕС рекомендовал странам-членам отменить ограничения на въезд для украинцев

В то же время рекомендация не является юридически обязывающей, страны ЕС сами будут принимать соответствующие решения

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Совет Европейского союза 15 июля обновил список стран, для которых следует постепенно отменить ограничения на поездки, введенные из-за пандемии Covid-19. Как говорится в сообщении Совета ЕС, в список добавлена Украина, а исключены из него Руанда и Таиланд.

Ранее странам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, не входящим в ЕС, было рекомендовано постепенно отменить ограничения на въезд для жителей ряд других стран.

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В их число входят Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Израиль, Япония, Иордания, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Катар, Молдова, Северная Македония, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, США, а также Китай (при условии подтверждения взаимности). Кроме того, рекомендация касается Гонконга и Макао, а также частично признанных Косово и Тайваня.

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Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательным документом. Власти стран-участниц союза самостоятельно несут ответственность за ее выполнение и при этом не должны принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, пока это не будет согласовано ЕС.

Напомним, накануне о соответствующей рекомендации договорились члены комитета постоянных представителей стран ЕС. Ожидалось, что Совет ЕС утвердил его до конца недели, что и произошло.

В конце мая Совет ЕС принял поправки к рекомендациям об отмене коронавирусных ограничений на въезд для третьих стран, введя в них разрешение на въезд для вакцинированных лиц и ослабив критерии снятия ограничений.

Источник фото: Depositphotos

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