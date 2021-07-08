Названы страны ЕС, пускающие привитых вакциной Sinovac украинцев

На сегодня несколько стран Европейского союза признают вакцинацию от Covid-19 использующимся в Украине, но не сертифицированным ЕС препаратом CoronaVac от китайской компании Sinovac, вследствие чего полностью вакцинированные им украинцы могут свободно их посетить.

Как сообщает украинская информационная система для пациентов Helsi.me, среди таких стран Испания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Венгрия, Греция и Болгария.

Также пускают привитых CoronaVac на португальский остров Мадейра. Кроме того, среди стран, требующих вакцинацию при въезде и признающих этот препарат, называются не входящие в ЕС Турция и соседняя с Украиной Молдова.

Украинцам напоминают, что некоторые из перечисленных стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом в них следует проверять соответствующую информацию. При въезде следует показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе семь стран разрешили въезжать привитым Covishield — вариантом вакцины Vaxzevria от компании AstraZeneca производства Института сыворотки Индии. Сама она в ЕС одобрена, а вот ее индийская версия — нет.

Отметим также, что в Telegram появился бот, предоставляющий украинцам информацию об актуальных коронавирусных ограничениях в той или иной стране, а также возможность отслеживания их изменений.

По данным Минздрава, в Украине по итогам вакцинации 7 июля число людей, получивших две дозы, превысило 1 млн человек. Вакциной Sinovac за день было привито 25,1 тысячи человек (но сколько доз из этого числа было вторыми, Минздрав не указывает), а всего ее препарат вкололи 644,8 тысячи раз. Кроме него в Украине ныне массово используется лишь вакцина от американской компании Pfizer.