Эстония разрешила въезд вакцинированным украинцам

Эстония разрешила въезд с целью туризма лицам, прибывающим из любых третьих стран (в том числе с Украины) без симптомов Covid-19, прошедшим полный курс вакцинации от этого заболевания.

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе Министерства иностранных дел Украины для путешественников.

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Из препаратов, используемых в Украине, Эстония признает вакцинацию Comirnaty от BioNTech/Pfizer, Vaxzevria от AstraZeneca, ее аналог Covishield, а также CoronaVac от Sinovac.

Согласно официальному сайту о Covid-19 в Эстонии, лица, вакцинированные за границей, могут подтвердить факт вакцинации, предъявив паспорт иммунизации, его копию или соответствующий сертификат, в котором отражены данные человека, болезнь, против которой человек привит, дата иммунизации, использованная вакцина, номер ее партии, введенная доза, количество введенных доз, имя иммунизатора и другие данные латиницей или кириллицей, на эстонском, русском или английском языке. В качестве доказательства подойдет также официально заверенная распечатка из базы данных иностранного государства.

В целом въезд также разрешен тем лицам из третьих стран, не входящих в не входит в список приложения 1 рекомендации Совета Европейского союза (Украина в него не входит), кто направляется в Эстонию на работу или учебу. Таких людей в страну пустят, но обяжут провести 10 дней в самоизоляции.

Чтобы сократить период самоизоляции, нужно будет пройти тестирование на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Эстонию, и сделать повторный тест в Эстонии на шестой день после первого теста. Прекратить самоизоляцию досрочно можно будет, получив отрицательные результаты обоих тестов. Первый тест можно сделать также сразу после прибытия в Эстонию.

При этом для въезда также нужно представить Департаменту здравоохранения Эстонии коронавирусную декларацию, которая быть подана на бумаге или в электронном виде. Переболевшие Covid-19 или вакцинированные не обязаны подавать декларацию при наличии соответствующей справки.

Напомним, что также вакцинированные украинцы теперь могут свободно въезжать в Австрию и Нидерланды.