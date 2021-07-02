В Украине запустили бот, сообщающий об изменениях в ковидных ограничениях в нужной стране

В Telegram появился бот, предоставляющий украинцам информацию об актуальных коронавирусных ограничениях в той или иной стране, а также возможность отслеживания их изменений.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения "Коронавірус_інфо", Corona.Travel.Bot берет данные из системы Министерства иностранных дел Украины (tripadvisor.mfa.gov.ua), поэтому информация в нем официальная.

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Получить информацию по интересующей стране можно, просто введя ее название на украинском языке. Далее пользователь может подписаться на уведомления об изменении условий въезда или транзита через страну либо обновлении коронавирусных ограничений.

"Если страна пока закрыта для украинцев, то бот отправит оповещение о ее открытии (и наоборот). [Второй режим] — следить за изменениями правил: бот отправляет отчет — какие удалили, а какие добавили", — отмечают в Минздраве.

Кроме того, бот дает общую информацию о том, в какие страны в целом можно ехать, не задумываясь о коронавирусных ограничениях, в каких имеются ограничения при въезде, а в какие сейчас вообще не попасть.

Отметим, что с июля полностью вакцинированные украинцы могут без проблем ездить в Нидерланды и Австрию. Также с июля Германия сняла ограничения на въезд из стран группы риска по Covid-19.