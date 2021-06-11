С 1 июля Германия снимет все ограничения на въезд из стран группы риска по COVID-19

Власти Германии с 1 июля 2021 года снимут все ограничения на въезд из стран группы коронавирусного риска, в которых индекс заболеваемости составляет менее 200 новых случаев заражения на 100 тысяч человек за неделю.

Об этом заявил в пятницу, 11 июня, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает "Интерфакс-Украина".

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"Более чем через год мы теперь можем снять общее предупреждение на поездки для регионов риска с индексом заболеваемости менее 200. Это действует с 1 июля по всему миру", — отметил он.

Известно, что МИД Германии и Институт Роберта Коха выделяет регионы коронавирусного риска, регионы с высоким уровнем заболеваемости и регионы варианта вируса.

Ранее Албания с 1 июня отменила все ограничения на въезд для иностранцев, в частности не требует предоставления негативных тестов на коронавирус или связанных с вакцинацией документов.

Черногория также отказалась от коронавирусных требований к украинцам при въезде.

С 14 мая 2021 года власти Греции разрешили въезд вакцинированным от коронавируса гражданам Украины с туристической целью.

Перед этим, с 1 апреля 2021 года, свои границы для туристов из Украины открыла Республика Кипр.

Как сообщалось, Европейский парламент одобрил введение на территории Европейского союза Covid-сертификатов. Сертификаты будут бесплатно выдаваться национальными властями и будут доступны в цифровом или бумажном формате с QR-кодом. Документ удостоверяет, что человек был вакцинирован против Covid-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции.