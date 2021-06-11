Происшествия 1 час назад

С 1 июля Германия снимет все ограничения на въезд из стран группы риска по COVID-19

Речь идет о странах, в которых индекс заболеваемости составляет менее 200 новых случаев заражения на 100 тысяч человек за неделю

Фото: trans.info Фото: trans.info
Фото: trans.info

Власти Германии с 1 июля 2021 года снимут все ограничения на въезд из стран группы коронавирусного риска, в которых индекс заболеваемости составляет менее 200 новых случаев заражения на 100 тысяч человек за неделю.

Об этом заявил в пятницу, 11 июня, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает "Интерфакс-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Более чем через год мы теперь можем снять общее предупреждение на поездки для регионов риска с индексом заболеваемости менее 200. Это действует с 1 июля по всему миру", — отметил он.

Известно, что МИД Германии и Институт Роберта Коха выделяет регионы коронавирусного риска, регионы с высоким уровнем заболеваемости и регионы варианта вируса.

Ранее Албания с 1 июня отменила все ограничения на въезд для иностранцев, в частности не требует предоставления негативных тестов на коронавирус или связанных с вакцинацией документов.

Черногория также отказалась от коронавирусных требований к украинцам при въезде.

Читайте также:
Международное свидетельство о вакцинации: для чего его выдают и как оно выглядит (ФОТО)

С 14 мая 2021 года власти Греции разрешили въезд вакцинированным от коронавируса гражданам Украины с туристической целью.

Перед этим, с 1 апреля 2021 года, свои границы для туристов из Украины открыла Республика Кипр.

Как сообщалось, Европейский парламент одобрил введение на территории Европейского союза Covid-сертификатов. Сертификаты будут бесплатно выдаваться национальными властями и будут доступны в цифровом или бумажном формате с QR-кодом. Документ удостоверяет, что человек был вакцинирован против Covid-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Евросоюз намерен отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде
Евросоюз намерен отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде
Уровень заболеваемости коронавирусом превышает норму в 5 регионах Украины — Минздрав
Уровень заболеваемости коронавирусом превышает норму в 5 регионах Украины — Минздрав
Фискальная служба проводит обыски в "Нафтогазе" по подозрению в неуплате 2,7 млрд грн НДС
Фискальная служба проводит обыски в "Нафтогазе" по подозрению в неуплате 2,7 млрд грн НДС
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Международное свидетельство о вакцинации: для чего его выдают и как оно выглядит (ФОТО)

  3. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  4. АРМА передала резиденцию Януковича компании депутата Киевсовета

  5. Monobank остановил выдачу кредитов наличными и поменял условия рассрочки

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...