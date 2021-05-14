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Греция пока не открыла границы для вакцинированных туристов из Украины

Посольство обещает безотлагательно уведомить о каких-либо изменениях режима въезда украинцев в Грецию

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Власти Греции пока не приняли речения по беспрепятственному въезду вакцинированных от коронавируса украинских туристов.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Греческой Республике.

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"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческого правительства по въезду граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято", — говорится в сообщении.

При этом в дипломатическом ведомстве заверили, что какие-либо изменения режима въезда украинцев в Грецию будут безотлагательно размещены на сайте и Facebook-странице посольства.

Ранее сообщалось, что с 14 мая Греция планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для стран из-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.

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Перед этим, с 1 апреля 2021 года, свои границы для туристов из Украины открыла Республика Кипр.

Также известно, что Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Напомним, Черногория отменила все ограничительные меры для посещения страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.

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