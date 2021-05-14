Украинцев освободят от ПЦР-теста по прибытии из 12 стран, в Турции тест не нужен с 15 мая

Правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины.

Решение начнет действовать с 15 мая, сообщили в пресс-службе Госагенства развития туризма Украины.

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Согласно турецкому уведомлению авиаперсонала (NOTAM) в отношении рейсов в Турцию, решение вступит в силу 15 мая 2021 года в 00:00 по киевскому времени.

Кроме того, граждан Украины освободят от обязательного ПЦР-тестирования на COVID-19 по прибытии из некоторых стран. В частности, уже начата подготовка отмены требования предъявлять результаты тестирования по возвращении из 12 стран, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Таким образом, в ближайшее время украинцам не понадобятся тесты по возвращении из таких стран:

- Китай;

- Вьетнам;

- Австралия;

- Новая Зеландия;

- Сингапур;

- Таиланд;

- Южная Корея;

- Япония;

- Великобритания;

- Латвия;

- Люксембург;

- Эстония.

Известно, что обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 было введено 22 марта 2021 года Кабинетом министров Украины. Тесты должны предъявлять все пассажиры, которые пересекают границу Украины.

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При отсутствии теста все украинцы должны устанавливать приложение "Дій вдома" и пройти обязательную самоизоляцию в течение 14 дней. Снять карантинные ограничения можно было только посредством сдачи ПЦР-теста на территории Украины.

Иностранные граждане без отрицательного теста на COVID-19 не допускаются на посадку в самолет, который направляется в Украину.

Стоит отметить, что большинство стран также требуют наличие отрицательного ПЦР-теста при въезде в страну.

Ранее сообщалось, что в Турции с 28 апреля до 17 мая 2021 года решили ввести локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом.